Football - Le Havre. Anthony Le Tallec revient au HAC pour coacher les jeunes

Après Jean-Michel Lesage la saison dernière, c'est au tour d'Anthony Le Tallec de retrouver les Ciel & Marine ! L'ancien attaquant du Havre Athletic Club, l'un des artisans de la montée en Ligue 1 en 2002, est de retour depuis lundi 17 juillet pour assurer plusieurs missions au sein de la formation havraise.

Le Breton, âgé de 38 ans, sera notamment l'entraîneur adjoint de l'équipe de National 3. Au sein de son club formateur, il fera "la passerelle entre jeunes et pros", précise-t-il sur le site du HAC, avec notamment un rôle dédié aux attaquants.

𝗔𝗻𝘁𝗵𝗼𝗻𝘆 𝗟𝗲 𝗧𝗮𝗹𝗹𝗲𝗰, 𝘃𝗶𝗻𝗴𝘁 𝗮𝗻𝘀 𝗮𝗽𝗿𝗲̀𝘀 !



Après tout juste vingt ans d'interruption, l'histoire entre le HAC et Anthony Le Tallec va continuer de s'écrire… — Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) July 17, 2023

En parallèle, Anthony Le Tallec passera le Diplôme d'État Supérieur pour entraîner jusqu'en National 2. "Pourtant, quand j'étais joueur, je me disais que je ne serai jamais coach ! Puis, quand j'ai arrêté ma carrière, j'ai eu peur du manque du terrain. La seule façon d'y rester était donc de passer mes diplômes, ce que j'ai fait et je me suis pris au jeu !", poursuit l'ancien Hacman, qui assure que "La Cavée, ce sont les plus belles années, les meilleurs souvenirs".

Après ses débuts au HAC, Anthony Le Tallec avait brillé en Ligue des Champions sous les couleurs du Liverpool FC, notamment lors du quart de finale aller de l'édition 2005, année où les Reds seront sacrés vainqueurs. Il a également remporté la coupe de France avec le FC Sochaux en 2007. En équipe de France, il sera finaliste de l'Euro des moins de 16 ans en 2001 et remportera la coupe du monde des moins de 17 ans, la même année.