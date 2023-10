Le Havre. Dans les coursives : François Rodrigues, patron de la formation

Votre premier souvenir de ballon rond ?

"J'avais 5 ans, je baignais déjà dans le milieu footballistique puisque mon père était un bon joueur au niveau régional à l'AS Beaune, en Bourgogne. J'allais avec lui à l'entraînement, il m'a inscrit et je suis vite devenu un mordu. Ensuite, j'ai intégré le centre de formation de Montceau-les-Mines. À cette époque, on supportait l'AS Saint-Etienne, avec des départs en car pour voir le grand Curkovic, Piazza, etc. au stade Geoffroy-Guichard. Cela restera gravé."

Votre rôle au sein du HAC ?

"J'ai en charge le développement du projet sportif du centre de formation, en lien. Je m'appuie sur des collaborateurs, comme Dany Pain, en charge de l'intendance, la scolarité, tous ces pôles qui gravitent autour du sportif mais qui sont très importants. J'ai une double casquette, puisque j'entraîne aussi entraîneur de l'équipe réserve."

Un souvenir particulier avec le HAC ?

"Si je dois n'en retenir qu'un, c'est le plus récent : le dernier match de la saison dernière, contre Dijon, avec un but de Josué Casimir, qui nous permet d'accéder à la Ligue 1. Comme lui, beaucoup de joueurs issus de la formation ont participé à cette montée, à ce dernier match que tous les Havrais attendaient. C'est une vraie fierté pour nous, les éducateurs, travailleurs de l'ombre au quotidien."

Un mot pour qualifier le HAC 2023-2024 ?

"Persévérant. Cette équipe fait plaisir à voir, avec des joueurs issus de la formation et des cadres, qui ont l'expérience de la Ligue 1. Le coach et son staff font un travail remarquable. Même dans la difficulté, les joueurs s'accrochent, ils sont combatifs, ils démontrent des valeurs très intéressantes du football et du sport en général."