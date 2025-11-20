En ce moment THE ZEPHYR SONG RED HOT CHILI PEPPERS
Football (Ligue 1). Soupçons de racisme pendant TFC-HAC : le parquet de Toulouse ouvre une enquête

Sport. Après le geste controversé d'Aron Dönnum envers Simon Ebonog pendant le match Toulouse - Le Havre, le parquet de la ville rose a ouvert une enquête pour injure publique en raison de la race.

Publié le 20/11/2025 à 17h35, mis à jour le 20/11/2025 à 17h37 - Par Célia Caradec
Simon Ebonog (au centre) a fait l'objet d'un geste douteux de la part d'Aron Dönnum, joueur de Toulouse, le 2 novembre dernier. - Célia Caradec

L'affaire avait secoué le monde du foot, dès la fin du match Toulouse - Le Havre, dimanche 2 novembre. Après un duel avec le milieu de terrain du HAC Simon Ebonog, franco camerounais, le joueur toulousain Aron Dönnum avait agité sa main devant son nez, en fixant son adversaire. Un geste interprété comme raciste par l'équipe et le staff Ciel et Marine, notamment son entraîneur, Didier Digard.

"Les sportifs doivent être exemplaires"

On apprend ce jeudi 20 novembre que le parquet de Toulouse a ouvert une enquête préliminaire pour injure publique en raison de la race, visant Aron Dönnum. "Il me paraît important d'affirmer que la justice poursuivra tous les actes racistes - une circulaire récente du garde des Sceaux ayant rappelé la nécessité de lutter contre ces infractions qui sapent les valeurs communes de notre République", a déclaré à l'Agence France Presse David Charmatz, procureur de la République de Toulouse, confirmant une information du quotidien sportif L'Equipe. "Nous avons malheureusement l'habitude de ce type de comportement chez les supporters et, face à cela, il me paraît que les sportifs eux-mêmes doivent être exemplaires", précise le représentant du parquet.

Commission de discipline le 26 novembre

Aron Dönnum, de nationalité norvégienne, a démenti les accusations après la rencontre, soldée par un match nul (0-0) : "C'est fou de dire que je suis raciste. Il s'approche de moi, je peux sentir son haleine et elle sent mauvais, cela n'a rien à voir avec du racisme." Le Toulouse Football Club avait, quant à lui, dénoncé des "accusations infondées et particulièrement graves".

 

Sur le plan sportif, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel avait elle aussi ouvert une enquête, dès le lendemain du match, indiquant que "quand les faits sont susceptibles de revêtir un caractère discriminatoire, le règlement impose l'ouverture d'une instruction". La commission rendra sa décision le 26 novembre.

 

Avec AFP

 

