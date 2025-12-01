En ce moment Stay (If You Wanna Dance) Myles SMITH
Municipales 2026. Jean-Dominique Bourdin, le maire de Coutances, ne sera pas candidat à un second mandat pour raisons de santé

Politique. Dans un communiqué envoyé lundi 1er décembre, le maire de Coutances, Jean-Dominique Bourdin, a annoncé ne pas être candidat pour un second mandant, pour des raisons de santé.

Publié le 01/12/2025 à 14h36 - Par Thibault Lecoq
Jean-Dominique Bourdin ne sera pas candidat aux prochaines élections municipales. - Pierre Hardon

La question lui était posé régulièrement : Jean-Dominique Bourdin allait-il être candidat pour un second mandat comme maire de Coutances ? L'édile a répondu lundi 1er décembre via un communiqué. Il ne sera pas candidat à sa propre succession pour des raisons de santé.

"J'ai appris très récemment que mon état de santé ne me permettrait pas de mener campagne aux prochaines municipales ni d'assurer un début de mandat dans de bonnes conditions en cas de victoire électorale. Je ne serai donc pas candidat à ma propre succession", explique l'édile élu en 2020. Il assure regretter cet état de fait "profondément" car il aurait "aimé pouvoir continuer à travailler pour Coutances et ses habitants".

Le plus beau des mandats

Il souhaite un succès à ceux qui seront élus en mars prochain. "Même si le contexte actuel est particulièrement difficile pour les communes, j'ai la conviction qu'il reste possible pour une équipe solide et compétente de faire progresser encore notre ville", estime-t-il. "Servir sa ville est un honneur et être maire restera toujours pour moi le plus beau des mandats", conclut Jean-Dominique Bourdin.

