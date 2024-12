Morgane retrouvée à Coutances. Une faille dans la gestion des entrées du foyer de jeunes travailleurs ?

Y a-t-il eu une faille au foyer de jeunes travailleurs de Coutances ? La question se pose alors que Morgane Rivaol, 13 ans, y a été retrouvée mardi 10 décembre. Elle avait disparu le 25 novembre à Pabu dans les Côtes-d'Armor. Elle était hébergée par un jeune homme de 21 ans. Il a été placé en garde à vue.

Entrées surveillées

Le FJT, géré par la mairie, dispose de 80 logements avec 58 chambres et 22 studios. Ils sont mis à disposition des jeunes de 16 à 30 ans qui travaillent ou sont en formation. "Ils sont toujours là à surveiller ce qu'il se passe, interroger qui arrive, qui part. Même nous, quand on invite du monde, il faut les prévenir. Les personnes doivent se présenter au bureau, avec une carte d'identité pour voir leur âge", assure Victoria, qui y vit.

Un avis que ne partage pas, Sirog, la vingtaine, ancien résident. Il affirme qu'il était "facile d'y amener quelqu'un sans que les surveillants le sachent, si le gars voulait cacher la fille là-bas, ce n'était pas compliqué".

Des processus respectés

Pour le maire de Coutances, Jean-Dominique Bourdin : "Toutes les admissions se font selon un processus parfaitement défini. Systématiquement, ce protocole est respecté." A la question d'une faille de sécurité, il répond qu'il ne peut pas faire de commentaire, et qu'une enquête est en cours. Faut-il revoir ces protocoles ? "Pas forcément. Tout a été fait dans les règles, dans les protocoles qui sont définis et qui me paraissent être très pertinents. A cette heure, il n'y a pas de raison de penser que ces protocoles aient besoin d'être revus", affirme l'édile.

L'enquête judiciaire devra donc apporter des réponses sur ce point. Depuis quand et combien de temps est restée Morgane au FJT ? Comment a-t-elle été découverte ?