Morgane retrouvée dans la Manche. Chambre fermée, risque de récidive et détention provisoire : le procureur revient sur 15 jours d'angoisse

Le procureur de Saint-Brieuc, Nicolas Heitz, a fourni des explications, mercredi 11 décembre, sur l'affaire Morgane Rivoal, dans une conférence retransmise entre autres sur BFM TV. Cette adolescente de 13 ans a disparu dans les Côtes-d'Armor puis a été retrouvée à Coutances, mardi 10 décembre.

Qui a permis de retrouver Morgane Rivoal ?

Le procureur a débuté son récit par des faits remontant à la nuit du samedi 7 au dimanche 8 décembre. Ce jour-là, "une femme âgée 37 ans, demeurant en Gironde, se présentait à la gendarmerie pour expliquer qu'un jeune s'était présenté chez elle dans la nuit du 7 au 8 décembre".

Ce dernier demandait à voir le fils de l'habitante, ce qu'elle refusa. Elle reconnut, dans l'habitacle de la voiture du jeune homme, une adolescente correspondant en tout point à Morgane Rivoal, disparue le 25 novembre. Ce convoi raté vers la Gironde a mené au dénouement de l'enquête. La femme se rend alors chez les gendarmes. Les enquêteurs identifient le suspect, un jeune homme de 21 ans, habitant en Ille-et-Vilaine. Son portable a borné en Gironde dans la nuit du 7 au 8 décembre, puis à Pabu, dans les Côtes d'Armor, le lundi 25 novembre à 6h45, soit "la commune de la disparition de Morgane Rivoal, et très peu de temps avant celle-ci", précise le procureur.

Morgane retrouvée dans une chambre fermée, les volets clos

Le suspect est rapidement localisé à Coutances, au Foyer des jeunes travailleurs. "Les gendarmes se rendent dans la chambre qu'il occupe et découvrent Morgane, saine et sauve." Les volets de la chambre sont restés clos et la porte était fermée à clé - et si le suspect indiquera plus tard qu'elle se déverrouillait de l'intérieur et qu'il avait montré comment faire à l'adolescente, celle-ci conteste - et Morgane Rivoal ne pouvait sortir par la fenêtre. L'adolescente n'a jamais quitté la chambre pendant ces 15 jours. Le suspect est interpellé sur son lieu de travail et placé en garde à vue - elle est toujours en cours ce mercredi soir.

Morgane est alors conduite à l'hôpital. Elle est examinée par un médecin : aucune lésion n'a été constatée. Des prélèvements ont été réalisés pour savoir s'il y a eu des relations intimes récentes, mais le suspect et la victime indiquent qu'il n'y en a eu aucune.

A l'origine, une dispute avec ses parents

Morgane Rivoal a ensuite été entendue. "Elle explique utiliser les réseaux sociaux et converser sur Snapchat avec des majeurs, qu'elle acceptait des invitations sans connaître les personnes", indique le procureur. Cette utilisation des réseaux sociaux est la source de disputes avec ses parents. Son père finit par casser le portable de l'adolescente. Elle aurait alors décidé de partir. Le dimanche 24 novembre, elle supprime tous ses comptes sur les réseaux sociaux. Morgane contacte alors le suspect pour qu'il vienne la chercher, ce qu'il fera, avant de la ramener chez lui, au FJT de Coutances, en passant par une issue de secours.

Qui est le suspect ?

Entendu, le jeune homme indique qu'il a mis à disposition de la victime son ordinateur, connecté à Internet, et qu'il lui a proposé à de nombreuses reprises "de la raccompagner chez elle. Elle aurait refusé, disant se sentir bien chez lui", relate le procureur.

Les premiers éléments font tout de même état d'une dispute entre Morgane Rivoal et le suspect, l'adolescente indiquant que ce dernier lui a donné des coups sur la tête lorsqu'elle lui reprochait de ne pas s'occuper assez d'elle.

En avril, déjà des faits inquiétants

Le suspect n'est pas inscrit au fichier des auteurs d'infractions sexuelles. Cependant, des faits similaires remontant à avril 2024 ont été mis en avant par le procureur. Le jeune homme aurait, au printemps de cette année, fait connaissance sur les réseaux d'une mineure de 14 ans lui ayant demandé de la chercher au collège car elle ne se sentait pas bien. Il avait alors été interpellé. Il devait être jugé pour soustraction de mineur, mais en son absence, il comparaîtra à une date ultérieure.

Le placement en détention provisoire demandé

S'appuyant sur ces premiers faits, le procureur Nicolas Heitz demande le placement en détention provisoire du suspect afin qu'il ne tente pas de fuir et qu'il ne fasse pas pression sur Morgane Rivoal. Cette dernière est aujourd'hui hospitalisée. Une "évaluation sociale" va être menée très vite "pour permettre à la justice de prendre toutes les mesures de protection utiles".

L'enquête se poursuit pour préciser le déroulement exact des faits et une information judiciaire a été ouverte pour préciser responsabilités pénales du suspect, voire des suspects.

