Morgane retrouvée à Coutances. "On n'a rien vu, rien entendu", témoignent les riverains

Depuis combien de temps Morgane Rivoal était-elle au foyer de jeunes travailleurs (FGT) de Coutances ? La jeune fille de 13 ans avait disparu le 25 novembre dernier à Pabu dans les Côtes-d'Armor avant d'être retrouvée à Coutances mardi 10 décembre. Dans le quartier Claires-Fontaines, c'est la stupéfaction.

"C'est très calme au FJT, très calme. J'ai été choquée, sur les fesses pour dire les mots", témoigne Victoria qui vit dans le foyer. Elle poursuit : "C'est incroyable d'apprendre ça, de se dire que la personne qui est portée disparue est au FJT et nous, on n'a rien vu, rien entendu. C'est très choquant, très choquant, perturbant même."

"Je promène mon chien tous les jours, donc si on l'avait vue dehors, en plus avec tout ce qu'on avait vu à la télé, on aurait signalé, mais on n'a rien vu du tout", assure une autre riveraine. "On n'a rien vu et puis si on avait vu, on aurait signalé", abonde Daniel. Tous les habitants dont le logement donne sur le FJT ont un discours identique.