Football. Défaite de l'US Granvillaise face à Montreuil en Coupe de France : les Manchois déposent un recours

C'est une défaite qui passe mal. Les joueurs de l'US Granvillaise ont été battus par le FC Montreuil lors du huitième tour de la Coupe de France, samedi 29 novembre. Les footballeurs normands de National 2 avaient pourtant mis une égalité (1 à 1) face au club de Régional 1, mais ils ont été dépassés au tir au but (4 à 3).

Contestation du score

"Le club a constaté que plusieurs joueurs du FC Montreuil auraient dû être suspendus pour cette rencontre", indique sur les réseaux sociaux l'US Granvillaise. L'organisation sportive disposerait "d'éléments concrets" et aurait saisi la Fédération française de football pour contester le bilan de la rencontre. Le FC Montreuil n'a pas encore réagi face à cette annonce. Un seul club manchois poursuit toujours en Coupe de France : l'US Avranches. L'équipe vient de se qualifier face à Aubervilliers, dimanche 30 novembre, avec une égalité (1-1) départagée au tir au but (2 -0). Elle devrait connaître son prochain adversaire ce lundi 1er décembre à 19h, après un tirage au sort des 32e de finale au Parc des Princes.