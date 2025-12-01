En ce moment Stay (If You Wanna Dance) Myles SMITH
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Football. Défaite de l'US Granvillaise face à Montreuil en Coupe de France : les Manchois déposent un recours

Sport. La direction de l'US Granvillaise vient de saisir la Fédération française de football après sa défaite face au FC Montreuil en Coupe de France, samedi 29 novembre.

Publié le 01/12/2025 à 15h08 - Par Julien Rojo
Football. Défaite de l'US Granvillaise face à Montreuil en Coupe de France : les Manchois déposent un recours
Après sa défaite, l'US Granvillaise conteste les décisions prises pendant le match face à Montreuil. - Pixabay

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

C'est une défaite qui passe mal. Les joueurs de l'US Granvillaise ont été battus par le FC Montreuil lors du huitième tour de la Coupe de France, samedi 29 novembre. Les footballeurs normands de National 2 avaient pourtant mis une égalité (1 à 1) face au club de Régional 1, mais ils ont été dépassés au tir au but (4 à 3).

Contestation du score

"Le club a constaté que plusieurs joueurs du FC Montreuil auraient dû être suspendus pour cette rencontre", indique sur les réseaux sociaux l'US Granvillaise. L'organisation sportive disposerait "d'éléments concrets" et aurait saisi la Fédération française de football pour contester le bilan de la rencontre. Le FC Montreuil n'a pas encore réagi face à cette annonce. Un seul club manchois poursuit toujours en Coupe de France : l'US Avranches. L'équipe vient de se qualifier face à Aubervilliers, dimanche 30 novembre, avec une égalité (1-1) départagée au tir au but (2 -0). Elle devrait connaître son prochain adversaire ce lundi 1er décembre à 19h, après un tirage au sort des 32e de finale au Parc des Princes.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison proche gare de la Bassée
Maison proche gare de la Bassée Douvrin (62138) 330 000€ Découvrir
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Entrepôt
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Automobile
Vends chaînes composite Michelin Evo16
Vends chaînes composite Michelin Evo16 Mandelieu-la-Napoule (06210) 100€ Découvrir
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2 Nice (06000) 9 990€ Découvrir
Renault Clio
Renault Clio Charmes-Saint-Valbert (70120) 4 000€ Découvrir
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
Bonnes affaires
Chauffe-eau thermodynamique
Chauffe-eau thermodynamique Coutras (33230) 1 000€ Découvrir
Casque hs pour pièces
Casque hs pour pièces Talence (33400) 10€ Découvrir
Pelle & Balayette 2 en 1
Pelle & Balayette 2 en 1 Talence (33400) 6€ Découvrir
Veste de costume homme
Veste de costume homme Talence (33400) 80€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Football. Défaite de l'US Granvillaise face à Montreuil en Coupe de France : les Manchois déposent un recours
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple