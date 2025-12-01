En ce moment Gabriela KATSEYE
Mort de la Caennaise Magalie Méjean. "On espère qu'il parle, pour savoir ce qu'il s'est passé"

Sécurité. La Caennaise Magalie Méjean a disparu le 17 décembre 2013, en Martinique. Un suspect a été mis en examen 12 ans après.

Publié le 01/12/2025 à 11h13, mis à jour le 01/12/2025 à 15h47
Mort de la Caennaise Magalie Méjean. "On espère qu'il parle, pour savoir ce qu'il s'est passé"
Le père de Magalie Méjean, Eric Méjean, espère enfin connaître la vérité et définitivement faire le deuil de la mort de sa fille il y a plus d'une décennie.

Les proches de Magalie Méjean ont besoin de connaître la vérité pour pouvoir faire leur deuil. Près de douze ans après la découverte du corps de la jeune femme, un nouveau rebondissement a eu lieu. En décembre 2013, la Caennaise ne donnait plus aucun signe de vie, alors en voyage en Martinique. Un mois plus tard, son corps inanimé était retrouvé. En novembre 2025, des médias martiniquais ont affirmé qu'un homme avait été interpellé dans ce cold case. "Ça nous a un peu surpris, on a poussé un coup de gueule", relate le père de la victime, Eric Méjean, déçu de ne pas avoir été contacté par le Parquet au préalable.

Eric Méjean fait le point sur l'enquête

L'homme déjà entendu dans l'affaire

Le nouveau procureur, arrivé en septembre, a relancé l'enquête pour éclaircir cette affaire "très complexe" qui a connu plusieurs manquements. "Il nous a appelés, pour nous dire qu'ils ont arrêté une personne déjà auditionnée il y a 12 ans", continue le père. "Il y a eu beaucoup de personnes entendues. Maintenant, est-ce qu'ils sont passés à côté ? On ne sait pas, ils vont peut-être chercher à se rattraper", s'interroge-t-il. Ce Martiniquais de 34 ans, désormais principal suspect, a été mis en examen pour viol et meurtre, et placé en détention provisoire à Ducos.

Eric Méjean espère connaître la vérité bientôt

"Pourquoi ?"

Depuis, l'homme reste dans un mutisme total. "On espère qu'il parle, pour savoir ce qu'il s'est passé. Où ? Quand ? Comment ? Et pourquoi ?", lâche Eric Méjean. Désormais, les proches de Magalie sont dans l'attente, celle d'une réponse, et d'un procès. "On se bat pour ça. Ça ne va pas nous ramener Magalie, mais on pourra faire une partie du deuil. On espère, on attend afin de tourner la page. Et encore, on ne va pas vraiment la tourner, même avec ça", conclut-il.

Une marche

Samedi 29 novembre, proches et soutiens de Magalie Méjean se sont retrouvés comme chaque année pour lui rendre hommage.

Samedi 29 novembre, des proches de Magalie Méjean se sont réunis en sa mémoire, comme ils le font chaque année. La jeune femme, qui était agente de la SNCF et passionnée de sport, participait régulièrement à l'événement Courir entre deux O, épreuves sportives qui se tiennent au stade Hélitas à Caen.

Une vraie sportive

Pour cette 20e édition, une onzième marche en la mémoire de Magalie était à nouveau organisée. "Le sport, c'est un domaine dans lequel elle excellait", glisse fièrement son père Eric Méjean.

"On espère"

"C'est très important qu'on soit là, pour ses collègues, les cheminots, et nous", affirme son père Eric Méjean. "On revoit chaque année les mêmes personnes, nous sommes environ une cinquantaine. Il y a aussi des anonymes qui ne viennent pas spécialement nous voir nous, ses parents." Cette marche version 2025 possédait évidemment un retentissement différent vis-à-vis de l'avancée de l'enquête. "Les gens me disent 'on espère, on va croiser les doigts'."

Mort de la Caennaise Magalie Méjean. "On espère qu'il parle, pour savoir ce qu'il s'est passé"
