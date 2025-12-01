Sud-Mayenne. Il roulait à 142km/h au lieu de 80 : rétention du permis pour un jeune conducteur

Les gendarmes de la brigade motorisée de Château-Gontier ont mené un contrôle routier, dimanche 30 novembre à Bouère. Vers 16h30, les militaires ont intercepté un automobiliste sur la RD14, qui relie Grez-en-Bouère et Meslay-du-Maine. Le conducteur, âgé de 21 ans, roulait à la vitesse de 142km/h pour une vitesse limitée à 80km/h.

Le jeune homme s'est vu retirer immédiatement son permis de conduire. "Il sera convoqué ultérieurement devant la justice pour répondre de ses actes. Il risque une forte amende et la suspension de son permis de conduire", souligne la gendarmerie.