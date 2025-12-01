Rouen. Gratuité des transports le dimanche : le cadeau de Noël d'Astuce pour les fêtes

Astuce, le réseau de transports de l'agglo rouennaise, met en place la gratuité des transports le dimanche tout le mois de décembre jusqu'aux fêtes de Noël. Cela vient s'ajouter à la gratuité des transports le samedi qui a lieu tout le long de l'année. En conséquence, tous les prochains week-ends jusqu'au 22 décembre seront gratuits sur le réseau Astuce. Ce dernier renforce également la fréquence des transports les dimanches après-midi jusqu'aux fêtes. Cela concerne le métro, le Teor (à l'exception de la nouvelle T5), et certaines lignes Fast (F1, F3, F4, F6 et F9). La gratuité le dimanche, elle, concerne toutes les lignes du réseau jusqu'aux transports de l'agglomération d'Elbeuf (TAE) et au service de transports à la demande (Filo'r).