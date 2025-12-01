Astuce, le réseau de transports de l'agglo rouennaise, met en place la gratuité des transports le dimanche tout le mois de décembre jusqu'aux fêtes de Noël. Cela vient s'ajouter à la gratuité des transports le samedi qui a lieu tout le long de l'année. En conséquence, tous les prochains week-ends jusqu'au 22 décembre seront gratuits sur le réseau Astuce. Ce dernier renforce également la fréquence des transports les dimanches après-midi jusqu'aux fêtes. Cela concerne le métro, le Teor (à l'exception de la nouvelle T5), et certaines lignes Fast (F1, F3, F4, F6 et F9). La gratuité le dimanche, elle, concerne toutes les lignes du réseau jusqu'aux transports de l'agglomération d'Elbeuf (TAE) et au service de transports à la demande (Filo'r).
Rouen. Gratuité des transports le dimanche : le cadeau de Noël d'Astuce pour les fêtes
Mobilité. Pour accompagner les fêtes de fin d'année, le réseau de transports Astuce rend ses bus, métros et TEOR gratuits chaque dimanche de décembre, en plus de la gratuité déjà appliquée tous les samedis.
Publié le 01/12/2025 à 14h55
En direct
-
15h28Rouen. A cause d'un défaut sur la fourche, des Lovélo location longue durée doivent être rappelés
-
15h08Football. Défaite de l'US Granvillaise face à Montreuil en Coupe de France : les Manchois déposent un recours
-
15h01Sud-Mayenne. Il roulait à 142km/h au lieu de 80 : rétention du permis pour un jeune conducteur
-
14h59Alerte météo en Normandie. Vigilance déclenchée par Météo France pour deux départements : des rafales annoncées jusqu'à 110km/h
-
14h55Rouen. Gratuité des transports le dimanche : le cadeau de Noël d'Astuce pour les fêtes
-
14h46Caen. L'Italie, Pompéi et Diego Maradona mis à l'honneur à la Foire internationale
-
14h42Caen. Les costumes de la Parade Opératique mis en vente
-
14h37Podcast "L'invité du mercredi". Un nouveau président au HAC Rugby pour se relancer
-
14h36Municipales 2026. Jean-Dominique Bourdin, le maire de Coutances, ne sera pas candidat à un second mandat pour raisons de santé
-
14h21Politique. Congés menstruels à Cherbourg : le tribunal de Caen suspend la mesure
-
14h19Chantier. Ce centre aquatique dans le Cotentin va fermer pendant 15 jours
-
12h24Près de Rouen. Un chauffard percute quatre piétons près d'un restaurant
-
12h20Formule 1. Cap sur Abu Dhabi, fin d'une saison à oublier pour le Rouennais Pierre Gasly
-
11h52Près de Fécamp. Métaux critiques : Weeecycling, champion du recyclage de déchets électroniques, investit 85 millions d'euros
-
11h52Mouvement social. Grève du 2 décembre : voici les services perturbés dans la Manche
-
11h45Près de Caen. Collision motocross contre camion : un jeune de 15 ans tué dans l'accident
-
11h29Laval. Le complexe Espace Games ferme au 31 décembre après 20 ans d'activité
-
11h17Rouen. Championnat du pull moche de Noël : comment participer ?
-
11h13Disparition de la Caennaise Magalie Méjean. "On espère qu'il parle, pour savoir ce qu'il s'est passé"
-
10h40Artisanat. Un concours pour les 5 ans de la baguette 100% mayennaise, la Mayennette
Les plus lus
-
1 -Télé. Pierre Garnier au cœur de "la pire" et "la plus cruelle" séquence de "Stars à domicile" : Isabelle Ithurburu alerte avant la diffusion
-
2 -Conso. Primée au niveau national, cette chocolaterie normande fait certains des meilleurs chocolats du pays : découvrez où les déguster
-
3 -N'oubliez pas les paroles. "Je peux encore sauver mon mariage" : la maestro normande critique son mari puis tente de se rattraper
-
4 -Insolite. En Normandie, certaines huîtres pourraient contenir des lingots d'or…
-
5 -Conso. L'un des meilleurs cafés de la planète est normand (et son torréfacteur, champion du monde) : voici où le trouver
Immobilier
Maison proche gare de la Bassée Douvrin (62138) 330 000€ Découvrir
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Automobile
Vends chaînes composite Michelin Evo16 Mandelieu-la-Napoule (06210) 100€ Découvrir
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2 Nice (06000) 9 990€ Découvrir
Renault Clio Charmes-Saint-Valbert (70120) 4 000€ Découvrir
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
Bonnes affaires
Chauffe-eau thermodynamique Coutras (33230) 1 000€ Découvrir
Casque hs pour pièces Talence (33400) 10€ Découvrir
Pelle & Balayette 2 en 1 Talence (33400) 6€ Découvrir
Veste de costume homme Talence (33400) 80€ Découvrir
L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.