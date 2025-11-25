Rouen. Parkings, dynamisme du quartier... Le T5 nourrit espoirs et inquiétudes

C'est une nouvelle pierre ajoutée au grand chantier de la mobilité lancé par la Métropole de Rouen. Le T5, nouvelle ligne de bus à haut niveau de service, va être officiellement lancé samedi 29 novembre. La ligne a été inaugurée, mardi 25 novembre, en présence des élus de la Métropole après une série de circulation des bus à blanc toute la semaine précédente. Le T5 est censé compléter l'offre de transports et notamment renforcer le réseau entre les deux rives de Rouen. "Il y avait un manque de liaisons entre la rive gauche et la rive droite sans passer par le Théâtre des Arts, le nœud de tout le réseau qui est saturé aux heures de pointe", explique le maire de Rouen et président de la Métropole Nicolas Mayer-Rossignol qui dit aussi répondre à de "gros besoins notamment des étudiants qui doivent aller sur le campus". Partant de l'arrêt Champlain situé sur le site de la future gare Saint-Sever et s'achevant au Mont aux Malades à Mont-Saint-Aignan, la nouvelle ligne suscite chez les commerçants du quartier autant d'espoirs que d'inquiétudes.

Des craintes sur l'accessibilité

"Sur le principe, je ne suis pas opposée à l'arrivée du bus, ce qui me dérange ce sont plus les aménagements autour. Est-ce que ça valait vraiment le coup ?", s'interroge Marie-Flore Sacarabany qui gère une boutique de couture au niveau du cours Clemenceau. La commerçante ne voit pas d'un très bon œil la suppression d'une centaine de places de stationnements sous les arbres de l'avenue au profit d'aménagements plus propices aux balades piétonnes. "Il est possible que cela ramène du calme dans le quartier mais comment les gens vont venir ?" Désormais "c'est un parcours du combattant pour venir ici", remarque la Rouennaise qui a vu la majorité de ses clients bouder la rive gauche. "Je ne me verse plus de salaire et malgré tout on me dit que je n'ai pas de perte de chiffre d'affaires." De son côté, Dominique Bayon, gérante du bar Le Clemenceau, dit avoir perdu 80% de son chiffre d'affaires depuis le début des travaux. "Demandez à mon expert-comptable", lance la patronne, un peu amère. Si elle a réussi à toucher une subvention de la Métropole, celle-ci ne compense pas totalement la perte d'activité. La grogne se fait sentir aussi chez les commerçants du boulevard d'Orléans dont les places de parking ont été également rognées pour les aménagements du T5 et de la piste cyclable. "Les places de parking, c'est le petit bémol mais en soi le projet est bien, visuellement c'est réussi et ça redore l'image de ce quartier", tempère Mourad Ajoud, directeur d'une enseigne de restauration rapide sur le boulevard d'Orléans. La perspective d'une nouvelle gare Saint-Sever au terminus du T5 qui pourrait dynamiser davantage le quartier semble trop lointaine. "Quand je suis arrivée ici en 2003 j'entendais déjà parler de cette gare", lance un peu dépitée Marie-Flore Sacarabany. "On attend ça avec impatience mais on va déjà se focaliser sur le présent", lance Mourad Ajoud. Si le terminus du T5 a bien été imaginé pour anticiper la future gare, "il faudra réfléchir à des moyens de transport supplémentaires", indique Nicolas Mayer Rossignol. La Métropole a d'ailleurs lancé une consultation sur le sujet. Les premières pistes s'orientent sur une extension du tramway de Joffre Mutualité vers l'arrêt Champlain situé place Carnot. "C'est vrai que ce secteur a des fragilités, on ne peut pas les nier, mais à moyen/long terme c'est probablement un des secteurs les plus prometteurs."