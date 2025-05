Rouen. Découvrez les futurs aménagements du cours Clemenceau et de la rue Saint-Sever

Les travaux doivent se poursuivre sur le cours Clemenceau à Rouen et sur la rue Saint-Sever. Et ce au moins jusqu'à la fin de l'année 2025. Après les aménagements de la future ligne T5 et le renouvellement des réseaux, le chantier entre dans la phase concrète des travaux de voirie et des nouveaux aménagements. "On s'appuie sur la rangée d'arbres qui existe pour refaire une belle promenade", indique Nicolas Mayer-Rossignol, le maire de Rouen. L'espace va être partagé différemment avec deux voies pour les voitures, les voies pour le Teor, et une nouvelle piste cyclable. La promenade comportera notamment des jeux pour enfants ou des espaces pour se reposer, pour que les habitants se réapproprient la rue.

L'espace public va se retrouver partagé entre piéton, vélos, T5 et automobilistes. - Folius Ecopaysage

Une centaine de places de stationnement en moins

C'est donc la fin du stationnement sauvage sous les arbres du cours Clemenceau. De quoi passer d'environ 240 places de parking à 108. Suffisant pour le stationnement résidentiel, affirment les élus à l'issue de la concertation. Les autres devront se tourner vers des solutions alternatives. "Quand vous apaisez l'espace public, c'est bénéfique pour les habitants et les commerçants", avance le maire. C'est aussi un moyen de préserver cette rangée d'arbres, tassée par le passage des voitures. "En déminéralisant autour et en les mettant en pleine terre, on va leur donner une deuxième vie, plus longue", insiste Jean-Michel Bérégovoy, adjoint au maire en charge notamment de la transition climatique.

La rue Saint-Sever doit aussi être entièrement refaite entre les quais et la place des Emmurées, avec là encore, une plus grande place laissée à la nature, aux piétons et aux cyclistes. Il s'agit aussi d'assurer une continuité entre la partie déjà piétonne de la rue, les quais et les futurs aménagements du pont Boieldieu jusqu'à la rive droite. "Disons-le, une rive a été mieux traitée que l'autre au XXe siècle, on essaye de rééquilibrer ça", conclut Nicolas Mayer-Rossignol.

Des perturbations dans le secteur

La circulation va rester perturbée dans le secteur jusqu'à la fin du chantier, prévue au mois de décembre. La rue Saint-Sever entre le quai Jean-Moulin et le cours Clemenceau sera notamment complètement fermée à partir de la fin du mois de juin. Des déviations sont mises en place.