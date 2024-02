Travaux de la ligne de bus T5 : qu'en pensent les riverains ?

Comment vont faire les commerçants du boulevard d'Orléans pendant les travaux de la ligne T5 ? Tous s'interrogent. Depuis le lundi 5 février, ce dernier est fermé à la circulation, et ce, définitivement. La desserte locale se fait par les rues perpendiculaires du boulevard et par la contre-allée située devant les commerces.

"D'un côté, la ligne de bus pourra faire connaître le quartier à de nouvelles personnes et, de l'autre, certains se retrouveront dans les bouchons", confie Amélie Villey, gérante de la boulangerie Villey, située au 70 boulevard d'Orléans. Pour elle, le principal problème, c'est qu'avec la création de la T5, "ça nous enlève près de 300 places de parking, c'est compliqué pour se garer".

Un changement qui touche aussi bien les habitants que les clients et les salariés des entreprises. "Maintenant je ne prends plus ma voiture, je dois venir en métro. C'est pesant à cause des coupures et, en plus, ça engendre un surcoût", assure Stéphanie Rays, employée à la boulangerie Villey.

"S'ils ne se garent plus ici, ils risquent

de faire leurs courses ailleurs"

"Si les gens ne se garent plus ici, ils risquent de faire leurs courses ailleurs", regrette Amélie. Mustafa Jafjaf, gérant du Baba'Grill, situé au 22 boulevard d'Orléans, est lui aussi inquiet. "J'attends de voir le résultat, je suis perdu, assure le restaurateur qui a ouvert il y a à peine deux ans. Il y aura moins de clients qui passeront et ça va avoir un impact sur notre chiffre d'affaires, c'est sûr." Dans le quartier, certains habitants voient, en revanche, l'arrivée d'une nouvelle voie de bus comme quelque chose de positif. "Je trouve ça bien de développer les transports en commun, même si pour l'instant, on subit les travaux", admet Jean-Luc Rault.