Près de Rouen. Les conditions de circulation vont être perturbées dans la Métropole

Un chantier de rénovation prévu du 2 septembre au 15 novembre, sur le pont de la route départementale 938 qui traverse l'autoroute A13 au niveau de Grand-Couronne, va modifier les conditions de circulation pour les automobilistes.

Sur l'A13, si les 3 voies de circulation sont bien maintenues durant toute la durée du chantier "pour minimiser au maximum la gêne occasionnée par ces travaux", les voies seront réduites en largeur afin de sécuriser le chantier en cours et le personnel qui y travaille. La Sanef prévient également que la vitesse sera réduite à 90km/h dans les 2 sens de circulation. Enfin concernant la RD938, il faudra prévoir deux nuits de fermeture mi-octobre et mi-novembre, en raison de la levée du pont pour régler les appareils d'appui, et repositionner l'ouvrage sur ses appuis définitifs. Des déviations seront mises en place lors de ces deux nuits de fermeture.

Selon la Sanef en charge des travaux, il s'agit de rénover l'ouvrage avec "le remplacement des points d'appui ainsi que les joints de chaussée". Le chantier est estimé à 900 000 euros.