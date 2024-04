Rouen. Le pont Flaubert va être fermé pour des travaux

Dans le cadre des travaux d'aménagements des accès définitifs rive gauche du Pont Flaubert, des perturbations sont à prévoir. Du 11 au 12 avril de 20h à 6h, pour une durée d'une nuit, le tablier aval (rive droite vers rive gauche) du pont Flaubert sera fermé et la circulation interdite. Entre le 15 avril et le 19 avril de 20h à 6h, ce même tablier aval ainsi que le tablier amont (rive gauche vers rive droite) du Pont Flaubert seront fermés pendant deux nuits. Des fermetures simultanées ou successives sont à prévoir en fonction des conditions météorologiques. Des déviations seront mises en place pour le franchissement de la Seine par le pont Guillaume le Conquérant. Plus d'information sur le site de la DIRNO.