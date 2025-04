[Vidéo] Rouen. Travaux pont Flaubert Sud III : Quels nouveaux impacts sur la circulation avec la nouvelle phase de chantier ?

Encore un peu de patience. Le chantier des accès au pont Flaubert sur la rive gauche de Rouen, pour le connecter directement à la Sud III, doit durer encore jusqu'au printemps 2026. Durant la deuxième quinzaine d'avril, il entre dans une nouvelle phase qui va considérablement modifier la circulation dans le secteur. "C'est la phase de construction la plus contraignante du chantier", admet sans détour Jean-Luc Rolland, chef de projet pour la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal) en Normandie.

La bonne nouvelle, car il y en a une, concerne les usagers qui vont vouloir rejoindre l'A13 depuis l'A150. Les accès définitifs dans les sens Nord-Sud du pont Flaubert à la Sud III, par le nouveau viaduc, vont être mis en service dans la deuxième quinzaine du mois d'avril. La nouvelle phase de chantier concerne désormais le sens Sud-Nord des accès au pont Flaubert par la Sud III.

Quelles perturbations pendant la nouvelle phase de travaux ?

La circulation va être particulièrement compliquée dans le secteur Flaubert pendant la nouvelle phase de travaux, jusqu'au printemps 2026. Depuis le boulevard de l'Europe ou l'avenue Jean-Rondeaux, il sera impossible d'aller tout droit au rond-point de la Motte. Il faudra entrer dans le quartier Flaubert pour aller récupérer le nouvel accès du pont, comme indiqué sur le plan (en orange). Ce flux va donc rejoindre celui des automobilistes qui arrivent par la Sud III et voudront rejoindre le pont Flaubert (en vert). Depuis le pont Guillaume-le-Conquérant pour rejoindre la Sud III, il faudra emprunter en partie le boulevard maritime (en marron).

Le plan de circulation dans le secteur Flaubert pendant la nouvelle phase de travaux. - Dreal

Quels sont les itinéraires conseillés ?

Le secteur à éviter autant que possible pendant la nouvelle phase de travaux est le carrefour de la prison et le rond-point de la Motte. Depuis la rive droite de Rouen pour rejoindre l'A13, il est conseillé, soit d'emprunter le pont Flaubert et donc le nouvel accès direct à la Sud III (en vert), soit de faire le tour par le boulevard industriel pour éviter la zone de congestion (en Bordeaux). Idem en arrivant de l'A13, les autorités conseillent d'emprunter le boulevard industriel pour rejoindre le centre-ville (en bleu).

Les itinéraires conseillés pendant la nouvelle phase de travaux. - Dreal

Une déviation est aussi mise en place depuis le boulevard de l'Europe pour rejoindre l'A13 par le boulevard industriel.

La déviation vers l'A13 depuis le boulevard de l'Europe. - Dreal

"On incite vraiment les usagers à se reporter vers les transports en commun, le covoiturage, les itinéraires conseillés, voire à adapter leurs horaires de déplacement", précise Jean-Luc Rolland.

Environ 70 000 véhicules empruntent la Sud III chaque jour et environ 60 000 le pont Flaubert. Toutes les informations et plan de circulation sont à retrouver ici.