[Dossier] Rouen. Le Pont Flaubert, un ouvrage unique pensé pour l'Armada

C'est lui aussi une star de l'Armada. Et un chef-d'œuvre, pour qui s'intéresse aux ouvrages d'art. Le pont Flaubert, avec ses deux tabliers indépendants qui se lèvent à 55 mètres de hauteur, est le plus grand équipement de ce type en Europe. Cette sixième traversée de la Seine à Rouen a été mise en circulation en 2008 et présente des caractéristiques hors norme, avec ses quatre pylônes qui s'élèvent à 86 mètres (plus haut que la tour des archives), ses tabliers de 1 300 tonnes, ses 3 500 mètres de câbles qui représentent à eux seuls 100 tonnes d'acier, ou encore ses 32 moteurs qui permettent, via huit treuils, d'actionner son mécanisme.

Il est aussi, au fil des années, devenu une véritable signature qui marque l'entrée de la ville de Rouen. "Ce pont est bien équilibré, il s'intègre bien dans le paysage portuaire et je peux dire que j'en suis amoureux. Il est très beau. C'est une fierté", explique Vincent Percepied, gestionnaire des ouvrages d'art à la Direction des routes nord-ouest (Dirno), perché sans vertige en haut de l'un des pylônes du pont au coucher du soleil. Cet ouvrage, il le connaît comme sa poche et en dévoile quelques-uns des secrets.

Car en plus d'esthétique, le pont Flaubert est une merveille de technologie. Par une passerelle puis une petite porte métallique, on arrive à l'intérieur des tabliers de 120 mètres de long pour 17 mètres de large. Les vibrations sont impressionnantes et un bruit assourdissant résonne dans la structure d'acier à chaque passage de voiture ou de camion, trois mètres au-dessus. "Les vibrations sont compensées par tous les systèmes de ressorts et de contrepoids que l'on va trouver aux extrémités du caisson et au milieu", indique le professionnel.

32 moteurs sous la Seine

Quelques mètres plus loin, s'érigent les pylônes, creux, qui accueillent les systèmes de câbles et contrepoids qui permettent de lever le pont. Car les 1 300 tonnes des tabliers ne reposent que pour 350 tonnes sur les piles. Les 950 tonnes restantes sont soutenues par les câbles, constamment sous tension, et des contrepoids qui se trouvent dans le pylône opposé. L'action des moteurs n'exige donc de soulever "que" les 350 tonnes restantes, en tirant sur les contrepoids.

Ces moteurs et treuils gigantesques se trouvent sous le niveau de la Seine, à l'intérieur des socles du pont. Un autre ascenseur permet cette fois de gagner les sommets : le haut du pylône, puis par une échelle et un minuscule escalier, la plateforme du papillon d'où se dévoile une vue imprenable. Chaque papillon compte 64 poulies de plus de trois mètres chacune.