Rouen. Pour l'Armada à Rouen, le pont Flaubert au centre des attentions

Quelle est sa particularité ?

C'est un pont levant : le plus haut d'Europe. Ses deux tabliers se lèvent jusqu'à 55 mètres et permettent ainsi de laisser passer les plus hauts voiliers, notamment à l'occasion de l'Armada à Rouen (Seine-Maritime).

Quand a-t-il été construit ?

Le projet du sixième pont de Rouen, déclaré d'utilité publique, est officiellement lancé dans les derniers mois de l'année 2001. Les travaux, débutent au cours du mois de juin 2004.

Deux ans plus tard, les 16 et 17 août 2006, les deux papillons de 450 tonnes, acheminés par voie d'eau depuis le Havre jusqu'à Rouen, sont hissés et fixés au sommet des pylônes. Ouvert à la circulation le 25 septembre 2008, le pont est inauguré le 29 septembre 2008.

Pourquoi cette appellation ?

Son nom, en hommage à l'écrivain Gustave Flaubert, a été décidé le 15 décembre 2006 par le conseil municipal de Rouen à la suite d'une consultation des habitants.

Gustave Flaubert est un écrivain français né à Rouen le 12 décembre 1821 et mort à Croisset, lieu-dit de la commune de Canteleu, le 8 mai 1880.

A-t-il fait la preuve de son utilité ?

Le trafic prévisionnel est estimé à 50 000 véhicules par jour. Il est censé débarrasser le centre-ville du quart des 190 000 camions qui franchissent chaque jour le fleuve.

Depuis sa mise en service, le pont donne lieu à une polémique sur son utilité : entre ceux qui pensent que le pont ne se lèvera qu'à l'occasion de l'Armada, soit une vingtaine de fois tous les quatre ans ; ou encore les armateurs qui craignent une retenue de leurs bateaux en cas de panne. En mai 2017, le nombre annuel de levées du pont est de 15 et le trafic chiffré à 60 000 véhicules par jour.

Le 14 avril 2007, le trois-mâts, le Belem, passe sous le pont Flaubert, après les premiers essais permettant à celui-ci de se lever suffisamment pour le laisser passer. Une foule de Rouennais s'était alors donné rendez-vous pour assister à l'événement

A LIRE AUSSI.

Armada 2019 : demandez le programme !

2019 : une année capitale dans la Métropole de Rouen