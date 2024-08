[Photos] Rouen. Une nouvelle étape pour le raccordement du pont Flaubert à la Sud III

Le chantier du pont Flaubert à Rouen, l'un des plus vastes projets routiers en France, a franchi ce lundi 12 août une étape décisive avec le "lançage" [nom technique de l'opération N.D.L.R] de l'ouvrage Pasteur Ouest. Selon Jean-Charles Philippart, directeur de l'Agence de Rouen pour Bouygues Construction, cette opération marque l'achèvement de 55% des travaux et une avancée majeure dans un projet destiné à redessiner le territoire et à fluidifier le trafic dans une zone en pleine mutation.

Un chantier d'envergure au service de la mobilité

Initiés à l'été 2022, les premiers travaux de ce projet ont débuté en 2023. Après deux années d'efforts, les fondations profondes, les remblais principaux et les massifs d'appuis sont désormais finalisés. La structure métallique, pesant plus de 1 000 tonnes, est en cours de lançage au-dessus des voies serrées et de la Sud III. Ce processus complexe, réalisé à l'aide d'un système hydraulique de câbles, progresse à un rythme de 10 à 30 mètres par jour et devrait durer deux semaines. La mise en service de cette nouvelle voie est prévue pour le printemps 2025, à l'issue du lançage qui s'achèvera dans quelques mois. "C'est une étape importante qui couronne deux années de travail acharné", assure Jean-Charles Philippart.

Grâce à ces chaises à galets, la structure peut avancer sur les roulements jusqu'à atteindre ses appuis définitifs.

Un défi technique et écologique de taille

Outre les aspects techniques, le projet s'inscrit dans une démarche visant à réduire l'empreinte écologique, dans un quartier en pleine transformation. D'un coût total de 180 millions d'euros, dont 65 millions dédiés aux tabliers, l'ouvrage Pasteur Ouest s'inscrit comme une continuité essentielle du pont Flaubert. "Ce pont fait partie intégrante du paysage de la Métropole et de la Seine-Maritime. Lorsqu'on se trouve sur le pont Flaubert, le besoin d'y accéder et d'en sortir via une voirie adaptée se fait instinctivement sentir," a indiqué le préfet de Seine-Maritime, Jean-Benoît Albertini.

La Sud III sera bientôt arrimée au pont Flaubert, une ouverture à la circulation est prévue au printemps 2025.

Une maîtrise d'ouvrage de haut niveau

"La structure est poussée et retenue grâce à un système hydraulique, un choix technologique visant à minimiser l'impact sur la circulation dense autour du chantier", explique Cyrielle Grosjean, chef de projet à la Direction interdépartementale des routes du nord-ouest, qui décrit en détail l'assemblage de la charpente métallique longue de 160 mètres. Pour limiter les perturbations, les travaux se déroulent de jour comme de nuit, ainsi que les week-ends, notamment lors du passage de la structure au-dessus des voies SNCF.

Le raccordement de cette nouvelle infrastructure permettra une liaison continue entre l'A13 et l'A150, contribuant ainsi à améliorer considérablement le flux de circulation sur cet axe stratégique.