Rouen. Travaux de la future ligne de bus T5 : le boulevard d'Orléans va être fermé à la circulation dès lundi

Des perturbations sont à prévoir à partir du lundi 5 février en raison de travaux d'aménagement à Rouen. Après une première phase d'intervention boulevard Clémenceau, les travaux de la future ligne de bus T5 se poursuivent. Ils s'effectueront au niveau du boulevard d'Orléans, entraînant, par conséquent, "sa fermeture définitive à la circulation", indique la Métropole de Rouen. Des places de stationnement minutes seront aussi créées au niveau de la rue Poret-de-Blosseville pour la desserte des écoles.

Plusieurs chantiers en cours

Le chantier du boulevard d'Orléans concernera dans un premier temps les réseaux d'eau potable et d'assainissement. Le boulevard étant fermé à la circulation, la desserte locale se fera par les rues perpendiculaires et via la contre-allée située devant les commerces, qui resteront accessibles durant toute la durée des travaux. En ce qui concerne le chantier du boulevard Clemenceau, toujours en lien avec la T5, il va se poursuivre en intégrant les travaux de réseaux à ceux de la voirie déjà en cours.

Et la suite ?

Dans le secteur du Pôle d'Echange Multimodal (PEM) du Mont-Riboudet et du Kindarena, des premiers travaux préparatoires vont également commencer "afin de permettre la réalisation d'un remblai technique au bout de la rue Micheline Ostermeyer, après l'accès au P + R du Mont Riboudet". Les accès aux habitations, aux commerces, au Kindarena et au P+R restent toutefois maintenus pendant la durée des travaux.

Relier la rive droite à la rive gauche

Pour rappel, la T5 permettra de relier Mont-Saint-Aignan et Saint-Sever Nouvelle Gare, en desservant le campus, la rive gauche et notamment le quartier Flaubert. La nouvelle ligne permettra également d'accéder à d'autres lignes du Réseau astuce comme la ligne T4 à la station Orléans, les lignes T1, T2 et T3 à la station Mont-Riboudet ou le métro à la station Joffre-Mutualité.