Rouen. Le chantier de la ligne de bus T5 va débuter, des perturbations sont à prévoir

La Métropole Rouen Normandie l'a annoncée vendredi 3 novembre, le chantier de la future ligne de bus T5 va commencer lundi 6 novembre à Rouen. Des perturbations sont à prévoir.

Faciliter la desserte en transport en commun de la rive droite à la rive gauche

Voici à quoi ressemblera l'itinéraire de la ligne T5 de Rouen.

"Après 2 ans d'études et de concertation, la Métropole Rouen Normandie va commencer les travaux de la future ligne T5", a indiqué la Métropole Rouen Normandie, vendredi 3 novembre. La T5 va permettre de relier Mont-Saint-Aignan, depuis Mont aux Malades en passant par le campus, l'arrêt Kindarena (desserte du quartier Luciline) jusqu'à Saint-Sever-Nouvelle-Gare, en desservant la rive gauche, notamment le quartier Flaubert et la station Joffre-Mutualité. Le chantier va se dérouler en plusieurs phases. La première débutera lundi 6 novembre jusqu'à fin mars 2024. Ce projet est soutenu à hauteur de 3,68 millions d'euros par l'Etat dont 3,18 millions dans le cadre de l'appel à projets de transports collectifs en site propre (TCSP) et 500 000€ via le contrat de plan Etat Région (CPER). Le montant de la participation de l'Etat sur ce projet est de 3,68 millions d'euros pour un coût total de 96 millions.

Des déviations mises en place

Du lundi 6 novembre jusqu'à fin mars 2024, "les entreprises en charge des travaux vont intervenir sur les voiries situées entre l'îlot central et le premier alignement d'arbres placé au sud du Cours Clemenceau", précise la Métropole. La desserte locale et les accès aux zones de stationnement seront maintenus et une déviation sera mise en place par les rues Saint-Sever et Arago. La circulation sur le Cours Clemenceau se fera uniquement dans le sens Est/Ouest (Saint-Sever vers Joffre). Les accès aux commerces, à la Cité administrative ainsi qu'à l'Hôtel du Département seront maintenus.