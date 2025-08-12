En ce moment L'amour fou INDOCHINE
Secours en mer. Un marin hélitreuillé de son navire au large du Cotentin

Sécurité. L'hélicoptère H160 de la Marine nationale a été engagé, lundi 11 août dans la soirée pour récupérer marin-pêcheur sur un navire au large du dispositif de séparation du trafic (DST) des Casquets, au large du Cotentin.

Publié le 12/08/2025 à 14h05 - Par Thibault Lecoq
Un marin-pêcheur a été évacué de nuit par l'hélicoptère de la Marine nationale, lundi 11 août. - Préfecture Maritime

Un navire de pêche a appelé le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) Jobourg, lundi 11 août dans la soirée. Un des membres d'équipage avait besoin d'une assistance médicale. Une consultation à distance entre le bateau et un centre de secours de Toulouse a été organisée. La décision a ensuite été prise d'évacuer le marin-pêcheur. Le bateau était au large du dispositif de séparation du trafic (DST) des Casquets, (Manche), au large du Cotentin.

Une équipe médicale du service de santé des armées mobilisée

L'hélicoptère H160 de la Marine nationale, installé à Maupertus près de Cherbourg, a décollé avec une équipe médicale du service de santé des armées. Le marin pêcheur a été hélitreuillé à bord puis déposé à Tourlaville. Là, un véhicule des pompiers l'a emmené vers l'hôpital de Cherbourg.

