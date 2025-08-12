Secours en mer. Un marin hélitreuillé de son navire au large du Cotentin

Un navire de pêche a appelé le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) Jobourg, lundi 11 août dans la soirée. Un des membres d'équipage avait besoin d'une assistance médicale. Une consultation à distance entre le bateau et un centre de secours de Toulouse a été organisée. La décision a ensuite été prise d'évacuer le marin-pêcheur. Le bateau était au large du dispositif de séparation du trafic (DST) des Casquets, (Manche), au large du Cotentin.

Une équipe médicale du service de santé des armées mobilisée

L'hélicoptère H160 de la Marine nationale, installé à Maupertus près de Cherbourg, a décollé avec une équipe médicale du service de santé des armées. Le marin pêcheur a été hélitreuillé à bord puis déposé à Tourlaville. Là, un véhicule des pompiers l'a emmené vers l'hôpital de Cherbourg.