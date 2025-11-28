En ce moment Allons voir FEU! CHATTERTON
Sanofi agrandit son usine du Trait. Une nouvelle unité de production va permettre d'augmenter de 40 % sa capacité de production.

Publié le 28/11/2025 à 08h46 - Par Gilles Anthoine
Seine-Maritime. Sanofi, le fabricant de produits pharmaceutiques, va agrandir son usine du Trait
Sanofi agrandit son usine du Trait. Elle va ainsi augmenter de 40 % sa capacité de production. - Julie Hervieux

Le géant pharmaceutique français Sanofi a indiqué jeudi 27 novembre se préparer à lancer une nouvelle unité sur son site normand du Trait, fief de son médicament vedette Dupixent, afin d'augmenter de 40% sa capacité de production d'anticorps monoclonaux.

Situé à proximité de Rouen, ce site spécialisé dans le remplissage de médicaments en seringues (des vaccins dont celui contre la fièvre typhoïde et trois anticorps monoclonaux) va ainsi fournir des médicaments à 44 pays, selon le groupe qui réalise 40% de sa production mondiale en France. Le nouveau bâtiment, inauguré jeudi, a obtenu la validation des autorités de santé européennes mais en attend d'autres avant sa mise en route en 2026.

50 millions d'euros d'investissement

Fruit d'un investissement de 50 millions d'euros qui a débuté en 2018, cette nouvelle infrastructure s'inscrit dans la stratégie du groupe de devenir leader en immunologie, un domaine qui inclut les vaccins, les anticorps monoclonaux et les traitements contre les maladies auto-immunes et inflammatoires. A cette occasion, Sanofi a rappelé son ancrage dans l'Hexagone, où le groupe concentre 25% de ses plus de 80 000 collaborateurs mondiaux, 30% des dépenses mondiales de recherche et développement, et près de 40% de sa production.

"Sanofi se concentre désormais sur les produits innovants. Or ceux-ci n'ont pas les mêmes caractéristiques de fabrication que les médicaments matures. Ce sont de plus petits volumes, à plus forte valeur ajoutée, dont les procédés de fabrication sont plus complexes", a souligné Antoine Quin, directeur du site du Trait. D'où la nécessité d'adapter les lignes de production.

Dupixent, le produit phare

Les ventes de cet anticorps monoclonal multifacettes ne cessent de progresser, dépassant les 13 milliards d'euros en 2024. "Dupixent est le produit phare d'aujourd'hui mais aussi de demain", a déclaré Charles Wolf, directeur de Sanofi en France. Un peu plus de la moitié de la production de ce médicament, protégé par un brevet jusqu'en 2031, provient du site du Trait, qui compte plus d'un millier de collaborateurs, le reste étant fabriqué dans l'usine irlandaise de Sanofi à Waterford.

L'accélération de sa production devrait "largement compenser" le vide laissé par le Lovenox, un anticoagulant fabriqué de longue date en Normandie, représentant la moitié des volumes de l'usine, mais dont les ventes reculent en raison de la concurrence chinoise, a indiqué Philippe Charreau, directeur industriel pour la France.

(avec AFP)

