Seine-Maritime. Sanofi au Trait célèbre ses 50 ans

50 ans : le cap a été franchi, mardi 26 novembre 2019 et c'est Dominique Pintiaux, directeur du site du Trait (Seine-Maritime) de Sanofi, qui a pris la parole pour débuter cette rencontre-découverte : "Ensemble, nous sommes une entreprise de santé qui œuvre à améliorer la vie des populations du monde entier. Sanofi Le Trait, est fort aujourd'hui d'un savoir-faire dans l'injectable et le stérile."

Une rapide évolution

En 1969, 23 personnes travaillaient sur le site du Trait. 20 ans plus tard l'effectif est multiplié par 15 et produit des collyres. En 2004, le site produit un vaccin contre la grippe en partenariat avec Sanofi Pasteur. Depuis 2012, 140 millions d'euros ont été investis et plus de 1 200 collaborateurs travaillent pour mettre à disposition des patients 300 millions de seringues par an.

Une nouvelle ligne de production a été inaugurée durant cette journée pour le remplissage de seringues spécialisées dans les produits Biotech pour un investissement de 17 millions d'euros.

Coupure du ruban inaugural de la nouvelle ligne de production. - Christian Pedron

Christophe Bouillon, député PS de Seine-Maritime, a exprimé sa satisfaction : "Cette inauguration se traduit par une confiance renouvelée dans cette ville du Trait et marque son empreinte sociétale et environnementale dans ce territoire."