Sanofi : le député Bouillon va rencontrer les dirigeants

Député de la 5e circonscription de Seine-Maritime, où est situé Le Trait, commune où se trouve une des usines de Sanofi, Christophe Bouillon va rencontrer le 2 octobre à Paris Nicolas Cartier et Philippe Tscheng, respectivement directeur et directeur des affaires publiques de la filiale France du groupe Sanofi-Aventis.

Le député souhaite rappeler "l'importance du maintien du site basé au Trait et de ses 750 emplois". Il entend défendre "la pérennité du site (...), élément indispensable du tissu industriel de l'Axe Seine et principal employeur de la région de Duclair". Entre 2009 et 2011, Sanofi avait investi près de 92 millions d'euros dans cette usine spécialisée dans la production de produits stériles et injectables.