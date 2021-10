Haute-Normandie : le chômage se stabilise en mai

Fin mai, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle Emploi en catégorie A était de 102 505 en Haute-Normandie, soit presque le même qu'à la fin avril 2013 (+12,8 % en un an). Le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi en catégories A, B, C s'est quant à lui établi à 154 903, à la fin mai, soit une diminution de 0,3 % par rapport à la fin avril (+9,1% sur un an).

La Seine-Maritime s'en sort mieux que l'Eure en mai : -0,3% (catégorie A) et -0,5% (catégories A, B et C), contre +0,6% et 0% dans le département voisin.