Haute-Normandie: nette hausse du chômage

Fin octobre 2011, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi en catégorie A s’établit à donc à 87 800 en Haute-Normandie, soit une augmentation de de 1,8% par rapport à la fin septembre 2011 (+1 591). Sur un an, il est en hausse de 4,4%.

La Seine-Maritime (+1,5%) est moins touchée que l'Eure (+2,6%).

Toutes catégories confondues (A, B et C), le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté de 0,7% en Haute-Normandie par rapport à la fin septembre 2011 (+5,3% sur un an).