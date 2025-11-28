Culture. Une pièce de théâtre récompensée par deux Molières est jouée dans le Perche

Une pièce de théâtre récompensée par deux Molières en 2024 débarque à Mortagne-au-Perche. Le spectacle 4 211km, qui porte le nom de la distance entre Paris et Téhéran, en Iran, est jouée au Carré du Perche, vendredi 28 novembre, à 20h. "C'est une pièce universelle", déclare la metteuse en scène, Aïla Navidi. La représentation retrace l'histoire de Yalda, une fille née à Paris de parents iraniens et réfugiés politiques.

"Une histoire qui parle à tout le monde"

Dans cette pièce, les six comédiens de la compagnie Nouveau Jour interrogent le déracinement, la quête de soi et la cellule familiale. "On a tous un grand-père. On a tous un rapport fort, ou parfois complexe, à nos parents. C'est une histoire qui parle à tout le monde", précise la metteuse en scène.

Aïla Navidi sur le sujet Impossible de lire le son.

Pendant 1h40, la représentation oscille entre tragédie et comédie. "Je pense qu'on en ressort bouleversé. Au-delà du message engagé et politique, c'est une ode à l'espoir et à la vie", ajoute-t-elle.

La pièce de théâtre est actuellement en tournée dans toute la France, jusqu'au mois de décembre. Elle reprendra en février 2026 à Paris, au théâtre Marigny.

Pratique. Sur réservation, aux guichets ou sur le site internet de la Scène nationale 61.