Culture. Une pièce de théâtre récompensée par deux Molières est jouée dans le Perche

Une pièce de théâtre récompensée par deux Molières en 2024 débarque à Mortagne-au-Perche. Le spectacle 4 211km, qui porte le nom de la distance entre Paris et Téhéran, en Iran, est jouée au Carré du Perche, vendredi 28 novembre, à 20h. "C'est une pièce universelle", déclare la metteuse en scène, Aïla Navidi. La représentation retrace l'histoire de Yalda, une fille née à Paris de parents iraniens et réfugiés politiques.
"Une histoire qui parle à tout le monde"
Dans cette pièce, les six comédiens de la compagnie Nouveau Jour interrogent le déracinement, la quête de soi et la cellule familiale. "On a tous un grand-père. On a tous un rapport fort, ou parfois complexe, à nos parents. C'est une histoire qui parle à tout le monde", précise la metteuse en scène.
Aïla Navidi sur le sujet
Pendant 1h40, la représentation oscille entre tragédie et comédie. "Je pense qu'on en ressort bouleversé. Au-delà du message engagé et politique, c'est une ode à l'espoir et à la vie", ajoute-t-elle.
La pièce de théâtre est actuellement en tournée dans toute la France, jusqu'au mois de décembre. Elle reprendra en février 2026 à Paris, au théâtre Marigny.
Pratique. Sur réservation, aux guichets ou sur le site internet de la Scène nationale 61.
