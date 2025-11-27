En ce moment Par coeur (feat Joseph Kamel) DAYSY
Argentan. Plusieurs commerçants récompensés pour leurs initiatives écoresponsables

Environnement. Dans le cadre de la semaine européenne pour la réduction des déchets, le Syndicat intercommunal de tri et de collecte des ordures ménagères de la Région d'Argentan (SITCOM) a récompensé six commerçants du territoire pour leur engagement dans la réduction des déchets, mardi 25 novembre.

Publié le 27/11/2025 à 15h20 - Par Martin Patry
Argentan. Plusieurs commerçants récompensés pour leurs initiatives écoresponsables
Le SITCOM d'Argentan a remis le label Commerçants engagés à six établissements du territoire, mardi 25 novembre. - Martin Patry

Ce sont les six premiers mais "certainement pas les six derniers", lance Arnaud Potocki, animateur du Syndicat intercommunal de tri et de collecte des ordures ménagères de la Région d'Argentan (SITCOM), après avoir remis le label Commerçants engagés à plusieurs établissements du territoire, mardi 25 novembre. A l'occasion de la semaine européenne de la réduction des déchets, le SITCOM souhaite valoriser les actions écoresponsables.

Des initiatives diverses

Clélya Blanchemain, responsable de Rapid'Couture, fait partie de ces commerçants engagés. "Nous sommes principalement connus pour faire de la réparation de vêtements et éviter aux gens d'acheter du neuf, confie la jeune femme. On essaie également de garder un maximum de chutes pour les réutiliser et fabriquer des accessoires", poursuit-elle.

De son côté, Catherine Coiffard, gérante de l'hôtel le Faisan Doré à Ecouché-les-Vallées, ne propose plus de petit déjeuner à volonté. "Le client commande ce qu'il souhaite manger la veille. Le choix est identique à ce que l'on peut retrouver sur un buffet mais cela nous permet de réduire le gaspillage alimentaire", explique-t-elle avant d'ajouter que son établissement, grâce au compostage et au recyclage, a diminué ses ordures ménagères de 75 % ces dernières années.

Notre reportage à Argentan

Encourager les autres commerçants

Tout neuf, le label des Commerçants engagés a été imaginé par Arnaud Potocki, animateur du SITCOM d'Argentan. "On espère que cela va donner des idées à d'autres commerçants", sourit-il. Les différents établissements récompensés pourront poser un autocollant sur leur vitrine et seront mis en avant sur le site internet du SITCOM "avec une photo et une description de leur activité", conclut Arnaud Potocki.

Argentan. Plusieurs commerçants récompensés pour leurs initiatives écoresponsables
