Argentan. Du mobilier et des jouets gratuits pour promouvoir le réemploi

Promouvoir le réemploi et sensibiliser à la protection de l'environnement, tels sont les deux objectifs de la foire gratuite organisée par le Syndicat intercommunal de tri et de collecte des ordures ménagères de la région d'Argentan (SITCOM), les 28 et 29 novembre. "On veut surtout échanger avec le public, notamment sur l'évolution de nos modes de consommation", confie Arnaud Potocki, animateur du SITCOM en charge de l'événement.

Ne plus gaspiller

Plusieurs animations sont organisées en face de la déchèterie d'Argentan. "On a des petits outils pour réfléchir à la problématique de la fast-fashion, qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment, ainsi qu'un atelier sur le compostage et le jardinage naturel", détaille Arnaud Potocki. L'événement est organisé de 10h à 17h vendredi 28 novembre et de 10h à 13h, samedi 29 novembre.

Sur place, les participants peuvent également déposer les objets dont ils ne se servent plus ou, au contraire, repartir librement avec ce qui leur plaît. De nombreux produits exposés proviennent d'ailleurs de la déchèterie d'Argentan. "On a récupéré l'équivalent de cinq mètres cubes de jouets, mobiliers et bibelots réemployables. C'est énorme, livre Arnaud Potocki. Autant leur donner une seconde vie et ne pas gaspiller", conclut-il.