En ce moment Allons voir FEU! CHATTERTON
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Argentan. Du mobilier et des jouets gratuits pour promouvoir le réemploi

Solidarité. Le Syndicat intercommunal de tri et de collecte des ordures ménagères de la région d'Argentan (SITCOM) organise une gratiferia à l'occasion de la semaine européenne de la réduction des déchets, vendredi 28 et samedi 29 novembre. Les habitants sont invités à apporter des objets dont ils ne se servent plus pour leur donner une seconde vie.

Publié le 28/11/2025 à 08h55 - Par Martin Patry
Argentan. Du mobilier et des jouets gratuits pour promouvoir le réemploi
Arnaud Potocki, animateur du SITCOM d'Argentan, organise un marché gratuit pour promouvoir le réemploi. - Martin Patry

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Promouvoir le réemploi et sensibiliser à la protection de l'environnement, tels sont les deux objectifs de la foire gratuite organisée par le Syndicat intercommunal de tri et de collecte des ordures ménagères de la région d'Argentan (SITCOM), les 28 et 29 novembre. "On veut surtout échanger avec le public, notamment sur l'évolution de nos modes de consommation", confie Arnaud Potocki, animateur du SITCOM en charge de l'événement.

Ne plus gaspiller

Plusieurs animations sont organisées en face de la déchèterie d'Argentan. "On a des petits outils pour réfléchir à la problématique de la fast-fashion, qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment, ainsi qu'un atelier sur le compostage et le jardinage naturel", détaille Arnaud Potocki. L'événement est organisé de 10h à 17h vendredi 28 novembre et de 10h à 13h, samedi 29 novembre.

Sur place, les participants peuvent également déposer les objets dont ils ne se servent plus ou, au contraire, repartir librement avec ce qui leur plaît. De nombreux produits exposés proviennent d'ailleurs de la déchèterie d'Argentan. "On a récupéré l'équivalent de cinq mètres cubes de jouets, mobiliers et bibelots réemployables. C'est énorme, livre Arnaud Potocki. Autant leur donner une seconde vie et ne pas gaspiller", conclut-il.

Arnaud Potocki évoque l'importance de la gratiféria

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Entrepôt
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
Automobile
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
A VENDRE MERCEDES CLASS V
A VENDRE MERCEDES CLASS V Fontenay-sous-Bois (94120) 50 000€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Bonnes affaires
Casque hs pour pièces
Casque hs pour pièces Talence (33400) 10€ Découvrir
Pelle & Balayette 2 en 1
Pelle & Balayette 2 en 1 Talence (33400) 6€ Découvrir
Veste de costume homme
Veste de costume homme Talence (33400) 80€ Découvrir
Veste longue imperméable C & A
Veste longue imperméable C & A Talence (33400) 52€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Argentan. Du mobilier et des jouets gratuits pour promouvoir le réemploi
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple