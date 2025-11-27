[Photos] Rouen. French Cup : dans les coulisses de la préparation des Jeanne d'Arc

En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
Sport. La 31e édition de la French Cup 2025 se déroule les 28 et 29 novembre, l'équipe senior des Jeanne d'Arc s'est préparée longuement sur la glace et au sol avant l'événement.

Publié le 27/11/2025 à 14h00 - Par Margaux Fresnais
Le montage des programmes a débuté cet été. Le programme court s'effectue sur la musique Black Betty, du groupe de hard rock américain Ram Jam et le programme long s'articule autour du thème de l'océan.

A partir de 19 heure, 14 filles et un garçon, âgés de 17 à 33 ans, arrivent les uns après les autres au CPG (centre performance glace) de Rouen. Ils s'entraînent pour la 31e édition de la French Cup, une compétition internationale de patinage artistique synchronisé, qui se tient sur la glace de la patinoire olympique de l'Ile Lacroix à Rouen, du 28 au 29 novembre 2025.

Une préparation physique intense

Dans une petite salle, l'équipe senior des Jeanne d'Arc (JDA) entame sa préparation physique en musique. "Aujourd'hui, on fait des exercices pour renforcer le dos", explique Alicia Buquet, l'entraîneur de l'équipe. L'échauffement est intensif, ils travaillent les biceps avec des élastiques, puis ils renforcent leur souplesse avec des poids positionnés sur leur cheville. Après 1h20, d'échauffement, place aux portés. "C'est un élément qu'on doit travailler tous les jours pour que ça fonctionne sur la glace", ajoute-t-elle.

Les entraînements sont aussi longs qu'un marathon, ils ne s'achèvent qu'aux alentours de 21h30. Ils sont consacrés à la répétition intense des figures, exécutées à la fois lors des préparations au sol et sur la glace. Pour garantir une progression optimale des enchaînements, Alicia Buquet filme ces athlètes afin d'identifier les axes d'amélioration techniques, artistiques et qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes.

La parade des équipes venues des quatre coins du globe débutera jeudi 27 novembre à 18h place du Vieux Marché à Rouen.

Galerie photos
