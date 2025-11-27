[Photos] Rouen. French Cup : dans les coulisses de la préparation des Jeanne d'Arc

A partir de 19 heure, 14 filles et un garçon, âgés de 17 à 33 ans, arrivent les uns après les autres au CPG (centre performance glace) de Rouen. Ils s'entraînent pour la 31e édition de la French Cup, une compétition internationale de patinage artistique synchronisé, qui se tient sur la glace de la patinoire olympique de l'Ile Lacroix à Rouen, du 28 au 29 novembre 2025.

L'équipe s'entraîne cinq fois par semaine au CPG (centre performance glace) de Rouen. Après l'échauffement, les athlètes enchaînent des exercices de renforcement musculaire et de souplesse avec des poids.

L'équipe ne s'entraîne pas seulement sur la glace. Elle exécute la chorégraphie des programmes au sol pour parfaire l'unisson et la synchronisation et travailler les portés qui nécessitent de la force et de la coordination.

Une préparation physique intense

Dans une petite salle, l'équipe senior des Jeanne d'Arc (JDA) entame sa préparation physique en musique. "Aujourd'hui, on fait des exercices pour renforcer le dos", explique Alicia Buquet, l'entraîneur de l'équipe. L'échauffement est intensif, ils travaillent les biceps avec des élastiques, puis ils renforcent leur souplesse avec des poids positionnés sur leur cheville. Après 1h20, d'échauffement, place aux portés. "C'est un élément qu'on doit travailler tous les jours pour que ça fonctionne sur la glace", ajoute-t-elle.

L'équipe dessine ses tuniques, qui sont ensuite réalisées sur mesure par une couturière. Au total, 162 strass par tunique sur le programme long et une centaine sur le programme court, qu'elles collent elles-mêmes.

Alicia Buquet est l'entraîneur de l'équipe senior des Jeanne d'Arc, Rouen Olympique Club, depuis le mois de mai. Plus jeune, elle a patiné dans cette équipe, ce qui lui a permis de participer une dizaine de fois à la French Cup.

Les entraînements sont aussi longs qu'un marathon, ils ne s'achèvent qu'aux alentours de 21h30. Ils sont consacrés à la répétition intense des figures, exécutées à la fois lors des préparations au sol et sur la glace. Pour garantir une progression optimale des enchaînements, Alicia Buquet filme ces athlètes afin d'identifier les axes d'amélioration techniques, artistiques et qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes.

La parade des équipes venues des quatre coins du globe débutera jeudi 27 novembre à 18h place du Vieux Marché à Rouen.