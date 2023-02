Rouen. French Cup, opération Jeux olympiques

Avec huit nations représentées et une vingtaine d'équipes qui s'affronteront dans quatre catégories, la French Cup est le rendez-vous incontournable du patinage synchronisé à l'échelle internationale. Environ 3 000 personnes sont ainsi attendues à la patinoire Nathalie Péchalat à Rouen du jeudi 2 au samedi 4 février. La compétition a lieu dans la capitale normande depuis 1994. Elle est portée par le Rouen olympique club, un centre de formation qui entraîne les meilleurs athlètes de la discipline. Le centre, organisateur historique, s'est associé dernièrement à la Fédération française des sports de glace et la Ligue de Normandie des sports de glace pour l'organisation de l'événement. Il faut dire que la logistique est importante au regard du nombre d'athlètes présents durant la compétition. "Il y aura à peu près 500 patineurs et patineuses, répartis dans 29 équipes entre les catégories ; novice, junior, senior et senior élite 12", explique Pascal Henry, président de la Ligue de Normandie des sports de glace (LNSG), partenaire de l'événement depuis quatre ans.

Opération séduction

du Comité olympique

Une 28e édition marquée par le retour et la confirmation du nouveau format "Elite 12", une catégorie qui pourrait permettre à cette discipline d'intégrer enfin les Jeux olympiques. "C'est une manière d'essayer de séduire le Comité olympique car, à chaque fois, on nous dit que nos équipes sont trop nombreuses", précise Pascal Henry. À la base, le patinage synchronisé se joue en effet avec 16 patineurs, jusqu'à 20 avec les remplaçants. Comme son nom l'indique, la nouvelle catégorie propose donc de réduire l'équipe à 12 patineurs. "Il y a eu plusieurs tentatives… Mais c'est vrai qu'avec 20 athlètes plus le staff autour, cela fait beaucoup de monde", reconnaît Pascal Henry.

Parmi les équipes en lice cette année, la Team Jeanne d'Arc, équipe rouennaise qui revient de son sacre de champion de France en décembre 2022, année de son retour en élite. Une performance qu'elle devra fructifier avec cette nouvelle compétition internationale. "Elle a ses chances !", confirme Pascal Henry. "À l'international, il y a de meilleures équipes, mais la Team Jeanne d'Arc vise surtout la qualification pour les championnats du monde", poursuit le président de la LNSG. Les points cumulés lors de la French Cup comptent, en effet, pour la sélection au mondial.