Rouen. Dernière ligne droite pour la Team Jeanne d'Arc avant la French Cup

Elles avaient terminé à la 9e place l'an dernier. Les Jeanne d'Arc, ou JDA comme elles se nomment entre elles, sont de retour sur la French Cup à la patinoire Nathalie Péchalat à Rouen. La compétition de patinage artistique synchronisé revient à l'Ile Lacroix pour sa 30e édition, vendredi 31 janvier et samedi 1er février. Elle réunit cette année pas moins de 35 équipes, dont la Team Jeanne d'Arc, l'équipe rouennaise en catégorie Junior (13-19 ans). Les 16 patineuses s'entraînent intensément pour la compétition depuis leur retour d'une autre compétition en Autriche il y a une dizaine de jours. "Depuis le mois de janvier, c'est très intense, reconnaît Clara Levieux, coach de la Team Jeanne d'Arc, on sait maintenant ce qu'on doit faire pour monter les points, en tout cas, ce matin, il y avait une très belle énergie à l'entraînement."

"Les mêmes battements de cœur en même temps"

Il n'y a pas de secret, une compétition réussie passe nécessairement par une bonne coordination et un bon rythme. "La base déjà, c'est d'être sur la musique, mais il va y avoir aussi les regards, il faut qu'elles soient dans le bon alignement, qu'elles aient la même énergie, les mêmes battements de cœur en même temps." Pirouettes, sauts, glisse, danse, etc. Le patinage artistique synchronisé est aussi exigeant sur le plan physique. "Il faut aussi qu'elles soient généreuses dans les émotions, car il y a une partie théâtrale, et qu'elles puissent bien analyser le terrain. C'est hyper complet : le cerveau, les muscles, les pieds, la tête, tout est important !"

Les Jeanne d'Arc ont accéléré l'entraînement depuis leur retour d'Autriche il y a 10 jours.

Les JDA entrent en lice vendredi 31 janvier pour le programme court. Soyane Kouyaté, 17 ans, membre de la Team Jeanne d'Arc, a déjà participé à la compétition. Elle a hâte d'y être, comme ses camarades. "Comme on habite ici, depuis qu'on est petites on regarde la French Cup et on rêve de la faire, déclare l'adolescente, enthousiaste, c'est une ambiance incroyable, c'est chez nous, il y a nos proches, nos amis qui viennent nous voir."

En attendant le début de la compétition, tous les participants sont attendus, jeudi 30 janvier, pour le traditionnel défilé des équipes dans les rues de Rouen de 18h à 19h. Le cortège doit partir de la place de l'hôtel de Ville pour une arrivée en fanfare sur la place Saint-Marc, avant le tirage au sort à l'hôtel de Région à 19h30.