[En images] Rouen. Patinage synchronisé : la Team Jeanne d'Arc prépare la French Cup

La 29e édition de la French Cup est de retour à Rouen, du vendredi 2 au samedi 3 février. "C'est l'une des plus grandes compétitions de patinage synchronisé", indique la coach de la Team Jeanne d'Arc junior de Rouen, Clara Levieux. Plusieurs équipes venant d'Australie, du Canada, de Finlande, de France, de Grande-Bretagne, d'Espagne et des Etats-Unis se déplacent dans la ville aux cent clochers. La compétition se divise en quatre catégories : senior, senior élite 12, junior et novice. Chacune des patineuses s'entraîne sur deux programmes : court, ciblé sur la technique, et libre, plus créatif.

"On ne ressent pas encore le stress"

Dans cette discipline qu'est le patinage synchronisé, "le plus compliqué, c'est d'être ensemble et de bien suivre le tempo de la musique", assure la coach. Pour être prêtes le jour J, les patineuses de la Team Jeanne d'Arc junior s'entraînent dur. Dès 6h15, elles sont déjà sur la glace avant d'aller en cours. Et à quelques jours de la compétition, lors des entraînements, "le plus dur, c'est d'avoir toutes la même énergie et qu'on soit en recherche de progression, confie Coline Lijour, capitaine de l'équipe. On ne ressent pas encore le stress, on a surtout hâte". Si la compétition commence bien le vendredi 2 février, un défilé des équipes est prévu à 18h le jeudi 1er février au niveau de la place du Vieux-Marché à Rouen.