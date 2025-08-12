En ce moment Un homme debout Claudio CAPEO
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

Mortagne-au-Perche. Le cloître du couvent Saint-François, un trésor à découvrir

Culture. La chapelle Saint-François, accolée au cloître du couvent, trésor du patrimoine de Mortagne-au-Perche, a fait l'objet de travaux de restauration en ce début d'année 2025.

Publié le 12/08/2025 à 07h00 - Par Yaëlle Hurel
Mortagne-au-Perche. Le cloître du couvent Saint-François, un trésor à découvrir
Le cloître et la chapelle du couvent Saint-François se situent dans l'enceinte du centre hospitalier de Mortagne-au-Perche.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Dans les hauteurs du Perche, Mortagne abrite un trésor du patrimoine. Le cloître du couvent Saint-François, classé Monument historique depuis 1920, et sa chapelle attenante, inscrite à l'Inventaire supplémentaire des Monuments historiques depuis 1986, se situent au sein de l'hôpital de la ville. L'édifice a été construit entre 1505 et 1515, sous l'impulsion de Marguerite de Lorraine. La chapelle Saint-François a fait l'objet d'importants travaux de restauration en début d'année. Les visiteurs peuvent découvrir cet ensemble architectural à travers le cloître et les décors polychromes de la chapelle. Le lieu est librement accessible tous les jours de la semaine, de 8h à 18h, par un couloir de l'enceinte de l'hôpital et se visite gratuitement.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025 Nice (06000) 130€ Découvrir
Studio 75012
Studio 75012 Paris 12eme arrondissement (75012) 860€ Découvrir
Appartement Le Goelia St Geniez d'Olt
Appartement Le Goelia St Geniez d'Olt Saint-Geniez-d'Olt et d'Aubrac (12130) 400€ Découvrir
Location Atelier / Bureau Biarritz
Location Atelier / Bureau Biarritz Biarritz (64200) 417€ Découvrir
Automobile
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv Blacqueville (76190) 10 900€ Découvrir
Bonnes affaires
Machine à pain et farine
Machine à pain et farine Villeneuve-d'Ascq (59491) 20€ Découvrir
Hotte aspirant de cuisine
Hotte aspirant de cuisine Villeneuve-d'Ascq (59491) 20€ Découvrir
Broc et cuvette en céramique
Broc et cuvette en céramique Villeneuve-d'Ascq (59491) 20€ Découvrir
Montre cardio ceinture thoracique cardio
Montre cardio ceinture thoracique cardio Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Mortagne-au-Perche. Le cloître du couvent Saint-François, un trésor à découvrir
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple