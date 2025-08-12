Dans les hauteurs du Perche, Mortagne abrite un trésor du patrimoine. Le cloître du couvent Saint-François, classé Monument historique depuis 1920, et sa chapelle attenante, inscrite à l'Inventaire supplémentaire des Monuments historiques depuis 1986, se situent au sein de l'hôpital de la ville. L'édifice a été construit entre 1505 et 1515, sous l'impulsion de Marguerite de Lorraine. La chapelle Saint-François a fait l'objet d'importants travaux de restauration en début d'année. Les visiteurs peuvent découvrir cet ensemble architectural à travers le cloître et les décors polychromes de la chapelle. Le lieu est librement accessible tous les jours de la semaine, de 8h à 18h, par un couloir de l'enceinte de l'hôpital et se visite gratuitement.
Mortagne-au-Perche. Le cloître du couvent Saint-François, un trésor à découvrir
Culture. La chapelle Saint-François, accolée au cloître du couvent, trésor du patrimoine de Mortagne-au-Perche, a fait l'objet de travaux de restauration en ce début d'année 2025.
Publié le 12/08/2025 à 07h00 - Par Yaëlle Hurel
