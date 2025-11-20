En ce moment THE ZEPHYR SONG RED HOT CHILI PEPPERS
Santé. La Normandie est la première région déclarée "en épidémie" d'un virus d'hiver très contagieux

Santé. Alors que le froid s'installe durablement, les autorités sanitaires confirment que la Normandie vient d'entrer en phase épidémique d'un phénomène respiratoire saisonnier dangereux. Avec l'Ile-de-France, elle fait partie des deux régions déjà touchées, tandis que plusieurs autres s'en approchent rapidement.

Publié le 20/11/2025 à 17h35 - Par Mathilde Rabaud
La Normandie devient la première région fortement touchée. - carte Santé Publique France retravaillée

L'hiver démarre à peine et déjà, les signaux d'alerte se multiplient. En Normandie, les autorités sanitaires ont confirmé l'entrée en phase épidémique de bronchiolite depuis le 19 novembre 2025, avec une nette hausse de consultations d'urgence et d'actes enregistrés par SOS Médecins.


La région rejoint ainsi l'Ile-de-France, déjà concernée, tandis que quatre autres régions sont en phase pré-épidémique, ce qui laisse présager une extension rapide à l'ensemble du territoire.

Une circulation virale qui accélère dans tout le nord-ouest

Les laboratoires hospitaliers font état d'une intensification de la circulation du virus responsable, un indicateur qui déclenche mécaniquement le passage en épidémie. En Normandie, cette accélération est suffisamment marquée pour activer le réseau bronchiolite, chargé de coordonner la prise en charge des nourrissons touchés par des difficultés respiratoires.

Une campagne de protection déjà en marche pour les plus petits

Pour éviter les formes graves chez les bébés, une vaste campagne d'immunisation a été lancée dès le 1er septembre 2025. Deux approches sont proposées :

La vaccination des femmes enceintes pour transmettre une protection directe au nouveau-né.

L'injection d'un anticorps monoclonal chez les nourrissons, efficace durant toute la saison hivernale.

Ces dispositifs visent à réduire les passages aux urgences et les hospitalisations, particulièrement nombreux chaque hiver.

C'est quoi exactement cette maladie hivernale qui inquiète ?

La maladie à l'origine de cette vague est la bronchiolite, une infection respiratoire provoquée principalement par le virus respiratoire syncytial (VRS).
Elle touche les petites voies aériennes des nourrissons et provoque :

  • une toux persistante,
  • une respiration rapide,
  • des sifflements caractéristiques,
  • et parfois une gêne respiratoire nécessitant une surveillance urgente.

Chaque année, entre octobre et mars, environ 30 % des enfants de moins de deux ans contractent la bronchiolite.
Si elle est le plus souvent bénigne, elle reste l'une des premières causes d'hospitalisation des moins d'un an, d'où la vigilance accrue en période de circulation intense.

La France entière pourrait entrer en épidémie dans les prochaines semaines

Avec deux régions déjà touchées et plusieurs autres qui basculent progressivement, les spécialistes estiment que la bronchiolite pourrait atteindre tout le pays très rapidement. Le retour des températures hivernales crée un terrain favorable au virus, et les autorités sanitaires se préparent à une montée en puissance durant le mois de décembre.

