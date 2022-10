Normandie. Grippe, gastro et bronchiolite font leur retour : les bons réflexes à adopter

Maux de tête, fièvre, fatigue, toux… Les symptômes habituels sont nombreux. Ils annoncent, dès l'automne, le retour des maladies de l'hiver. Parmi les nombreux virus qui en sont à l'origine, les plus connus sont les virus grippaux, ceux de la gastro-entérite et celui de la bronchiolite.

• La grippe

La grippe touche plus de 2 millions de personnes chaque année en France. Bien qu'elle soit souvent banalisée, la grippe saisonnière est, en France, la première cause de mortalité par maladie infectieuse. "Il existe un moyen de prévention efficace contre les virus grippaux : la vaccination. On peut toujours avoir des formes légères de grippe, même quand on est vacciné, mais on est au moins épargné des formes plus graves", explique le Docteur Julia Dina, médecin biologiste et virologue au CHU de Caen. Selon les données de l'Institut Pasteur, le vaccin contre la grippe est efficace à plus de 80 % en moyenne chez les adultes.

• La gastro-entérite

Les gastro-entérites aiguës touchent 1,4 à 4 millions de personnes par année. Si vous avez de la diarrhée en plus de nausées et de douleurs abdominales, vous l'avez peut-être attrapée. Santé publique France rappelle que les antibiotiques ne sont pas utilisés dans le cadre de traitement de gastro-entérite d'origine virale.

• La bronchiolite

Quant à la bronchiolite, elle touche principalement les enfants avant l'âge de 2 ans. Près de 30 % des nourrissons sont infectés chaque année, soit environ 480 000 cas. Chez l'enfant, les signes de contamination sont nombreux. Il faut faire attention notamment à une gêne de la respiration, une toux ou une fièvre.

Quelques bons réflexes à adopter

Depuis l'émergence du Sars-Cov-2 (Covid-19), les virus respiratoires continuent de circuler, mais "on ne retrouve pas encore les courbes épidémiques qu'on avait autrefois", rappelle le praticien hospitalier et maître de conférences des universités. De façon générale, "vous ne pouvez pas consulter un médecin dès que vous avez l'un ou l'autre des symptômes d'une infection virale. Néanmoins, il y a des cas qui méritent une attention particulière. Pour les tout-petits, les femmes enceintes, les personnes fragiles et les personnes âgées, oui, chaque symptôme doit être étiqueté et une consultation est justifiée. Dans les autres cas, lorsque les symptômes s'accumulent ou s'aggravent, une consultation et un diagnostic deviennent nécessaires."

Si la plupart de ces infections virales guérissent spontanément au bout de quelques jours, des mesures de précaution doivent être prises, non seulement pour soulager les symptômes, mais aussi pour protéger son entourage. "D'un côté, les antalgiques sont utiles pour calmer les douleurs. Il faut aussi prendre soin de bien se couvrir, manger convenablement, se reposer et s'hydrater. De l'autre, éviter de se faire contaminer ou de contaminer les autres passe essentiellement par les gestes barrières : porter un masque lorsqu'on est contaminé, se nettoyer régulièrement et soigneusement les mains au savon, garder une distance physique de sécurité avec les autres, éviter d'embrasser tout le monde, de serrer la main."

En cas de bronchiolite, il est important d'ouvrir les fenêtres de la pièce où l'enfant dort au moins 10 minutes chaque jour pour aérer, laver régulièrement ses jouets, ou encore éviter de l'embrasser lorsque vous êtes vous-même malade.