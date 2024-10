Normandie. Le réseau bronchiolite reprend du service : voici le numéro à composer pour joindre un kiné de garde

C'est une infection virale aiguë qui touche les nourrissons : la bronchiolite survient généralement à partir de la mi-octobre. C'est pourquoi le Réseau bronchiolite normand reprendra du service à partir du week-end prochain, le samedi 19 et le dimanche 20 octobre.

Comme chaque année, les parents de nourrissons atteints de bronchiolites pourront joindre le 02 35 71 70 82, de 8 heures à 19 heures, pour être mis en relation avec le kinésithérapeute de garde le plus proche de leur domicile. Ce numéro permet de faciliter l'accès aux soins les jours fériés et les week-ends.

Quels symptômes ?

Afin d'éviter la sursollicitation des médecins traitants et des urgences pédiatriques, le Réseau bronchiolite normand organise aussi des réunions d'information à destination des parents et du personnel de la petite enfance où sont abordés le lavage de nez, la reconnaissance des signes de détresse respiratoire et les conduites à tenir en fonction des symptômes du nourrisson.

Lire aussi : Rouen. La campagne de prévention contre la bronchiolite se poursuit au CHU

Pour rappel, le premier symptôme d'une bronchiolite est un écoulement nasal, accompagné par une toux. Ces deux symptômes sont accompagnés d'une fièvre modérée et de difficultés alimentaires. La bronchiolite touche essentiellement les bébés âgés de 1 mois à 2 ans.

L'hiver dernier, ce sont 2 000 nourrissons qui ont été reçus par les kinés de garde normands, une activité semblable à celle d'avant la crise sanitaire du Covid-19.