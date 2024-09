Rouen. La campagne de prévention contre la bronchiolite se poursuit au CHU

La campagne de vaccination et de prévention contre la bronchiolite se poursuit dans les hôpitaux normands. Elle a été lancée, le dimanche 15 septembre, afin de contenir l'épidémie qui démarre généralement à l'automne et se poursuit jusqu'à la fin de l'hiver. C'est la deuxième année consécutive qu'est lancée cette vaste campagne de prévention à l'échelle nationale avec cette année deux approches possibles pour les parents, d'abord avec l'arrivée d'un vaccin. "La maman, en se vaccinant, va produire des anticorps qu'elle va transmettre à son bébé pendant la fin de la grossesse", explique le docteur Didier Pinquier, pédiatre à la maternité du CHU de Rouen. Cette vaccination se fait au huitième mois pour une protection de l'enfant dès la naissance. La deuxième approche, lancée l'an dernier, consiste à administrer un médicament (Beyfortus) à la naissance en maternité lors de la période épidémique. "Cette approche a rencontré un grand succès puisque cela a évité 8 hospitalisations sur 10 l'an dernier, c'est-à-dire à peu près 6 000 hospitalisations évitées", souligne Didier Pinquier.

"C'est le début de la surveillance, et donc nous n'avons pas de circulation du VRS (Virus respiratoire syncytial) à l'hôpital, c'est pour cela qu'il faut faire la prévention avant", insiste le pédiatre. Le Beyfortus, mis à disposition en France pour la première fois en 2023, est censé protéger l'enfant pendant cinq mois après l'injection et peut être réalisé avant la sortie de la maternité ou en ville. Il existe un autre traitement, le Synagis, qui lui est indiqué chez certains enfants prématurés et chez les nourrissons à haut risque, tels que les enfants porteurs d'une malformation cardiaque ou pulmonaire.

La bronchiolite touche chaque année près de 30% des nourrissons de moins de 2 ans selon les autorités sanitaires, c'est-à-dire environ 480 000 bébés. Cela représente 45 000 hospitalisations liées au VRS, dont 69% concernent des enfants de moins d'un an.