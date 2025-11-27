Santé. La grippe arrive en Normandie : une hausse visible aux urgences, surtout chez les enfants

La circulation des virus grippaux s'intensifie cet automne en France, et la Normandie fait partie des régions les plus surveillées. Selon les dernières données de Santé publique France, la région est passée en phase pré-épidémique en raison d'une augmentation significative des isolements du virus en laboratoire.

Une tendance qui rappelle que le retour de la grippe est bien engagé, surtout chez les plus jeunes.

Une hausse visible aux urgences, surtout chez les enfants

Dans les services d'urgences normands comme dans les cabinets médicaux, les professionnels constatent une augmentation modérée mais continue des consultations liées à la grippe.

La hausse est particulièrement marquée chez les moins de 15 ans, confirmant les observations nationales d'un démarrage de la circulation virale porté en grande partie par les enfants.

Cette précocité étonne : par rapport aux données des dernières années, l'épidémie montre des signes d'installation plus tôt dans la saison.

Vaccination : un démarrage encourageant mais encore trop fragile

Alors que l'hiver s'annonce chargé, les autorités sanitaires rappellent que la vaccination contre la grippe reste l'outil le plus efficace pour éviter les formes graves.

Si la campagne démarre mieux que l'an dernier, Santé publique France insiste : il est encore trop tôt pour savoir si les objectifs seront atteints.

Les personnes les plus exposées (seniors, personnes immunodéprimées, malades chroniques, femmes enceintes) sont invitées à se faire vacciner rapidement, afin d'être protégées avant l'arrivée du pic épidémique.

A lire aussi. Grippe et Covid : la double campagne de vaccination est lancée

Un contexte national sous tension sanitaire

Partout en France, la grippe gagne du terrain, même si aucune région métropolitaine n'est encore déclarée en épidémie. La Normandie, l'Ile-de-France et la Nouvelle-Aquitaine sont cependant déjà dans la même situation : la pré-épidémie. Outre-mer, Mayotte a franchi un cap supplémentaire et fait face à une épidémie déclarée.

Cette situation s'ajoute à d'autres pathologies hivernales en progression. La bronchiolite, par exemple, touche fortement plusieurs régions métropolitaines, envoyant plus de 2 000 bébés aux urgences la semaine dernière.

Bonne nouvelle toutefois : côté Covid, les indicateurs sont en baisse et restent à des niveaux faibles.

Normandie : comment se protéger au bon moment ?

Avec une épidémie qui se rapproche, les recommandations habituelles reviennent en force.

En plus de la vaccination, les autorités rappellent les gestes simples : lavage de mains, aération régulière, port du masque en cas de symptômes, protection des personnes fragiles et limitation des contacts quand la fièvre apparaît.

Ces précautions, combinées à une surveillance renforcée, doivent permettre à la Normandie d'aborder un hiver qui s'annonce dense sur le plan viral.