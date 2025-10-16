En ce moment Beautiful Colors ONEREPUBLIC
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Caen. Grippe et Covid : la double campagne de vaccination est lancée

Santé. La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière et celle contre le Covid-19 ont débuté mardi 14 octobre. Elles se poursuivront jusqu'au 31 janvier.

Publié le 16/10/2025 à 08h58 - Par Elvire Alix
Caen. Grippe et Covid : la double campagne de vaccination est lancée
A Caen, la pharmacie Saint-Jean a ouvert un espace dédié à la vaccination. - Elvire Alix

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Jusqu'au 31 janvier, les deux campagnes de vaccination contre la grippe et le Covid-19 sont menées conjointement afin de mieux prévenir les formes graves et protéger les personnes les plus à risque. La vaccination peut se faire chez son médecin traitant, au CHU, mais aussi directement en pharmacie, désormais habilitée à administrer les deux vaccins.

Rendez-vous directement au comptoir

A Caen, la pharmacie Saint-Jean a ouvert un espace dédié à la vaccination. Trois personnes y accueillent les clients : "N'importe qui peut venir se faire vacciner, même ceux qui n'ont pas reçu de courrier", précise Océane Helloin, pharmacienne adjointe.

Le vaccin contre la grippe, comme celui contre le Covid, est recommandé aux personnes de plus de 65 ans, aux femmes enceintes et aux personnes fragiles atteintes de pathologies chroniques. Mais il reste accessible à tous.

Une prise en charge gratuite pour le vaccin du Covid

Le vaccin contre le Covid est gratuit et peut être administré sans ordonnance. Celui contre la grippe coûte environ 20 euros pour les personnes qui ne font pas partie des publics recommandés.

Depuis le début de la campagne, Océane Helloin, pharmacienne à Caen, note une quarantaine de vaccinations contre la grippe, mais moins d'engouement pour celle du Covid : "Seulement une dizaine de personnes sont venues pour le vaccin Covid. C'est dommage, car en ce moment, c'est le virus qui circule le plus. La grippe, elle, n'est pas encore arrivée. "

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Automobile
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir Le Plessis-Robinson (92350) 150€ Découvrir
BMW 325i E36
BMW 325i E36 Veyrier-du-Lac (74290) 10 000€ Découvrir
RENAULT 5 GT TURBO
RENAULT 5 GT TURBO Talloires-Montmin (74290) 18 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF Le Plessis-Robinson (92350) 80€ Découvrir
Scie à bûches
Scie à bûches Bouix (21330) 350€ Découvrir
Echelle 3 plants
Echelle 3 plants Bouix (21330) 1 200€ Découvrir
Fauteuil en rotin
Fauteuil en rotin Carcagny (14740) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Caen. Grippe et Covid : la double campagne de vaccination est lancée
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple