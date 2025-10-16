Caen. Grippe et Covid : la double campagne de vaccination est lancée

Jusqu'au 31 janvier, les deux campagnes de vaccination contre la grippe et le Covid-19 sont menées conjointement afin de mieux prévenir les formes graves et protéger les personnes les plus à risque. La vaccination peut se faire chez son médecin traitant, au CHU, mais aussi directement en pharmacie, désormais habilitée à administrer les deux vaccins.

Rendez-vous directement au comptoir

A Caen, la pharmacie Saint-Jean a ouvert un espace dédié à la vaccination. Trois personnes y accueillent les clients : "N'importe qui peut venir se faire vacciner, même ceux qui n'ont pas reçu de courrier", précise Océane Helloin, pharmacienne adjointe.

Le vaccin contre la grippe, comme celui contre le Covid, est recommandé aux personnes de plus de 65 ans, aux femmes enceintes et aux personnes fragiles atteintes de pathologies chroniques. Mais il reste accessible à tous.

Une prise en charge gratuite pour le vaccin du Covid

Le vaccin contre le Covid est gratuit et peut être administré sans ordonnance. Celui contre la grippe coûte environ 20 euros pour les personnes qui ne font pas partie des publics recommandés.

Depuis le début de la campagne, Océane Helloin, pharmacienne à Caen, note une quarantaine de vaccinations contre la grippe, mais moins d'engouement pour celle du Covid : "Seulement une dizaine de personnes sont venues pour le vaccin Covid. C'est dommage, car en ce moment, c'est le virus qui circule le plus. La grippe, elle, n'est pas encore arrivée. "