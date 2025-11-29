Centre-Manche. Un incendie se déclare dans la cuisine d'un appartement, un homme de 53 ans conduit à l'hôpital

Vendredi 28 novembre vers 23h30, un incendie s'est déclaré rue de la Sainte-Croix à Lessay dans la Manche. Selon les pompiers, il s'agissait d'un feu localisé dans la cuisine d'un appartement.

A lire aussi. Eure. Un homme de 40 ans meurt après avoir percuté un poteau électrique avec sa voiture

Un blessé transporté à l'hôpital de Saint-Lô

Un homme âgé de 53 ans a été secouru par les pompiers qui ont déployé une échelle pour l'extraire du bâtiment. Il a été transporté, dans "un état léger", au centre hospitalier de Saint-Lô.

Au total, 20 soldats du feu ont été mobilisés.