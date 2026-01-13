En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
Manche. Cyberattaque : la mairie de La Hague victime d'une intrusion informatique

Sécurité. La mairie de La Hague lance l'alerte, mardi 13 janvier : sa messagerie interne a été victime d'une cyberattaque.

Publié le 13/01/2026 à 18h20 - Par Julien Rojo
La mairie de La Hague a été victime d'une cyberattaque. - Pixabay - Illustration

La commune de La Hague est victime d'une cyberattaque. Mardi 13 janvier, la maire signale avoir remarqué une intrusion dans son système d'informations. Des comptes de sa messagerie interne sont affectés. Dés que l'alerte a été donnée, la mairie a immédiatement changé les mots de passe des comptes concernés. Elle a annoncé aux utilisateurs de ces comptes de ne plus envoyer de mail, le temps de la crise. Une plainte a été déposée auprès de la gendarmerie ainsi qu'un signalement à plusieurs organismes comme l'Autorité nationale de cyberdéfense (ANSSI).

L'enquête est en cours

"Actuellement, les services de gendarmerie spécialisés dans le domaine enquêtent sur l'incident et ses conséquences", précise la mairie. Les services techniques municipaux mènent en parallèle une analyse technique. La mairie recommande à ses habitants de

redoubler de vigilance. Quelques conseils simples permettent d'éviter les hackers : ne pas communiquer son mot de passe ou ses informations bancaires, ne pas cliquer sur des liens suspects même si le message semble provenir de la mairie, vérifier l'adresse e-mail de l'expéditeur et son orthographe. En cas de doute, il est conseillé de signaler tout message suspect à la mairie de La Hague au 02 33 01 53 33.

