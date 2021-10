Paris (AFP). Cyberattaque TV5 Monde: l'enquête s'oriente vers des hackers russes

L'enquête sur le piratage d'envergure subi le 8 avril par la chaîne de télévision francophone TV5 Monde s'oriente vers "un groupe de hackers russes", a affirmé mardi à l'AFP une source judiciaire, confirmant une information de L'Express. Cette cyberattaque avait été menée par des inconnus se réclamant de l'organisation Etat islamique et des messages de propagande jihadiste avaient été diffusés sur le site de la chaîne, sur ses comptes Facebook et Twitter. Le parquet antiterroriste avait ouvert une enquête préliminaire. Dans ce cadre, "les investigations conduisent à ce stade vers un groupe de hackers russes désignés sous le nom APT28", a indiqué à l'AFP la source judiciaire. Ce groupe, que L'Express nomme Pawn Storm dans une enquête à paraître mercredi, a eu comme objectifs par le passé les systèmes informatiques de la Maison Blanche, des membres de l'Otan, mais aussi des dissidents russes et des activistes ukrainiens, raconte l'hebdomadaire. Les enquêteurs ont pu remonter la trace des hackers par "le travail d'investigation sur les adresses IP des ordinateurs d'où sont parties les attaques", a indiqué à l'AFP une source proche du dossier.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire