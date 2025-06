Argentan. Des menus 100% faits maison et de saison à la cuisine centrale

Des menus 100% faits maison et de saison, c'est ce qu'a proposé du 23 au 27 juin la cuisine centrale d'Argentan aux établissements scolaires et résidences seniors de la ville. Aux côtés de l'association Nourrir l'Avenir, cette action s'inscrit dans le projet alimentaire territorial de la collectivité et dans la mise en fonction d'une unité de maraîchage en régie. "L'idée globale est d'augmenter la part de produits faits maison le plus durables possible, soit labellisés, soit bios, avec des fournisseurs au maximum locaux", explique Olivier Delalandes, chef cuisinier et responsable de la cuisine centrale.

Un duo complémentaire

Fondée au printemps 2021, la société coopérative d'intérêt collectif Nourrir l'Avenir est une initiative du collectif Les Pieds dans le plat. Pour la représenter, un duo composé d'un cuisinier et d'une diététicienne, tous deux spécialisés en restauration collective, se sont immergés dans la cuisine centrale pendant cinq jours. "Leur présence a pour but d'essayer de faire évoluer notre façon de travailler, notamment en réduisant les protéines animales en les remplaçant par des protéines végétales et des légumineuses", précise Olivier Delalandes.

Végétalisation des assiettes

En provenance directe du territoire, les produits ont végétalisé les assiettes des établissements scolaires, crèches, résidences pour personnes âgées autonomes et centres de loisirs de la ville d'Argentan. Entre 1 300 et 1 500 repas sont servis chaque jour dans ces établissements par les 18 membres de la cuisine centrale. "Par exemple, mardi, nous avons cuisiné une blanquette de volaille dans laquelle nous avons réduit la protéine animale de 50% en la remplaçant par des légumineuses comme du sarrasin, du boulgour et de la courgette", poursuit le chef cuisinier.

Si cette semaine d'immersion a pris fin vendredi 27 juin, la collaboration entre les deux parties pourrait se prolonger à l'avenir pour une "initiative durable dans tous les sens".