Orne. La police nationale lance une campagne de recrutement pour des policiers adjoints

Vous avez entre 18 et 30 ans et voulez découvrir le monde des forces de l'ordre ? La police nationale de l'Orne a lancé une campagne de recrutement de policiers adjoints dans ses commissariats d'Alençon, Flers et Argentan, jusqu'au 30 septembre. Le concours et ses épreuves, sans condition de diplôme, se réalisent pour la première fois localement, sur la circonscription d'Alençon.

"Quasiment toutes les missions d'un policier"

Le candidat devait, avant cette campagne, se rendre à Oissel ou Rennes pour passer le concours d'entrée au poste de policier adjoint, sans savoir où il était affecté ensuite. "Ça pouvait freiner certaines personnes", juge le commissaire Renato Cavarelli. Le patron des policiers de l'Orne espère par cette nouveauté recruter davantage de policiers adjoints pour suppléer ses équipes. Parce que oui, le travail est presque identique. "Les jeunes feront quasiment toutes les missions d'un policier affecté dans un commissariat de police", assure-t-il.

Qui sont les policiers adjoints ?

Le policier adjoint type n'existe pas, selon le commissaire. "Ce sont la plupart du temps des jeunes sans diplôme, ou des jeunes sans emploi ou qui veulent faire autre chose de leur vie", détaille Renato Cavarelli. Ils sont une "vraie plus-value" pour les services. Lors de patrouilles, d'interventions ou de contrôles, les expériences se mélangent. "Les anciens forment les jeunes, et les jeunes nous apportent beaucoup par leur ouverture d'esprit et nous permettent de suivre la réalité de la société avec tous ces changements qui bouleversent notre quotidien."

Une porte d'entrée dans la sécurité

Sous la forme d'un CDD de 3 ans, renouvelable une fois, cette offre est une porte d'entrée dans les forces de l'ordre pour les personnes de 18 à 30 ans, avec la possibilité ensuite de passer en interne le concours de policier malgré l'absence du baccalauréat, normalement nécessaire. "Sur les 4 policiers adjoints que nous avons actuellement, tous ont réussi le concours en interne", se félicite Delphine Desloges-Flerchinger, en charge de la formation.

Les candidatures sont à réaliser en ligne jusqu'au 30 septembre. La police propose d'accompagner les candidats dans les démarches en venant dans le commissariat de son secteur. Le candidat devra passer des épreuves écrites et sportives "accessibles" du 3 au 7 novembre et un oral entre le 1er et le 5 décembre. Une fois accepté, le candidat réalise une formation rémunérée de 4 mois avant de devenir policier adjoint.