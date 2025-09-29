Orne. Quatre manifestations prévues le 2 octobre à l'appel des syndicats

Les syndicats de nouveau dans la rue. L'intersyndicale de l'Orne (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, UNSA, FSU, SOLIDAIRES) appelle à une nouvelle mobilisation jeudi 2 octobre, contre la nomination de l'Eurois Sébastien Lecornu au poste de Premier ministre. "Le choix du président de la République de nommer un proche à Matignon le confirme : encore une fois, son objectif est de maintenir sa politique économique au service des plus riches et du grand patronat", dénoncent-ils.

"Aucune réponse claire"

Après la mobilisation interprofessionnelle du 18 septembre, qui a rassemblé près de 2 000 personnes dans l'ensemble du département selon la préfecture, les organisations syndicales avaient posé un ultimatum. "Elles ont été reçues le 24 septembre par le Premier ministre, pour obtenir des réponses concrètes aux revendications exprimées. Aucune réponse claire n'a été apportée à la colère des salariés, agents, demandeurs d'emploi, jeunes, retraités", souligne l'intersyndicale dans un communiqué de presse.

Ainsi, les syndicats de l'Orne appellent à "amplifier la mobilisation" lors d'une nouvelle journée de grève et d'actions, jeudi 2 octobre. Des rassemblements :