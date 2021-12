Alençon. Orne : les résultats définitifs dans l'Orne

Sur les plus de 200 000 électeurs de l'Orne appelés aux urnes pour le deuxième tour des législatives le 18 juin 2017, ils ne sont pas nombreux à s'être sentis " concernés " par cette élection. Il faut dire qu'entre les primaires de droite et de gauche d'il y a quelques mois, les présidentielles du printemps et le premier tour des législatives de début juin, les électeurs sont visiblement un peu " saturés " d'appel aux urnes. En plus, dimanche 18 juin, il faisait un temps magnifiquement beau et chaud.

Le député-maire d'Alençon J. Pueyo réélu

Alors le taux de participation cette année dans l'Orne est seulement de 47,71 %. Et l'Orne n'aura aucun parlementaire En Marche. En effet, dans la première circonscription (Alençon-Domfront), même s'il est tout à fait " Macron compatible ", Joaquim Pueyo se présentait sous l'étiquette DVG et non pas " En Marche ". Il s'impose avec 52,5 % des voix devant Christine Roimier (droite et centre). Dans la deuxième circonscription (L'Aigle-Mortagne), Ophélie Lerouge (EM) a perdu la petite avance qu'elle avait au premier tour face à Véronique Louwagie, député sortante LR. Véronique Louwagie gagne même avec un score plus que net de 54,73 %.

J. Nury maire de Tinchebray, devient député

Enfin dans la troisième circonscription (Flers Argentan), la candidate Isabelle Boscher, qui était elle aussi en tête au premier tour, perd finalement au profit de Jérôme Nury (LR et UDI) de Tinchebray qui a également fait plus que rattraper son retard, en récoltant en définitive 56,08 % des voix. Incontestablement, la droite et le centre ont réussi à mobiliser leurs troupes entre les deux tours.

