En ce moment Autrement Julien LIEB
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Grève du 18 septembre. "Il y a une crise démocratique" : plus de 800 manifestants dans les rues d'Alençon

Société. Plus de 800 personnes ont défilé dans les rues d'Alençon, jeudi 18 septembre, après l'appel à la mobilisation de l'intersyndicale départementale de l'Orne. De nombreux lycéens se sont joints au cortège.

Publié le 18/09/2025 à 17h42 - Par Martin Patry
Grève du 18 septembre. "Il y a une crise démocratique" : plus de 800 manifestants dans les rues d'Alençon
Des centaines de personnes ont défilé à Alençon, jeudi 18 septembre. - Martin Patry

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Pancartes, drapeaux, slogans… Les manifestants ont exprimé leur colère dans les rues d'Alençon, jeudi 18 septembre. Après une première journée de mobilisation le 10 septembre, l'intersyndicale départementale de l'Orne avait appelé à un nouveau rassemblement, devant la préfecture. "Il y a une crise démocratique", lance Frédéric Cochu, secrétaire général de l'union départemental Force ouvrière (FO) de l'Orne. "Les ministres changent mais la politique reste la même. Le président de la République a perdu toute crédibilité", poursuit-il.

• A lire aussi. Grève du 18 septembre. Blocages à Colombelles, Bretteville-sur-Odon et une interpellation au lycée Malherbe

"On en a ras le bol"

Le cortège est parti de la préfecture peu après 11h, dans la matinée. Au total, plus de 800 personnes ont défilé dans les rues d'Alençon. "On en a ras le bol, on veut des vraies mesures de progrès social. Le budget 2026 risque d'impacter les plus précaires", témoigne Jean-Rémy Haselvander, du syndicat Force ouvrière.

Plusieurs lycéens se sont joints au cortège, arborant plusieurs pancartes. La députée socialiste de l'Orne, Chantal Jourdan, figurait également parmi les manifestants. "J'espère que le mouvement va être entendu. Il est grand temps de reconnaître la souffrance de ceux qui travaillent dans des conditions difficiles et qui ont du mal à boucler les fins de mois, confie-t-elle. Il faut redonner du pouvoir d'achat et améliorer la qualité de vie de nos concitoyens", poursuit l'élue.

85% des pharmaciens en grève

Dans l'Orne, 85% des pharmaciens étaient en grève, jeudi 18 septembre. Une colère liée à l'abaissement de la marge sur la vente de médicaments génériques, "que l'on ne peut pas accepter, affirme Chantal Jourdan. Moins de marge, cela signifie des conséquences sur le budget et donc des licenciements voire des abandons dans les territoires ruraux", conclut-elle.

D'autres manifestations ont eu lieu à Argentan, Flers, L'Aigle et Mortagne-au-Perche.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique Andelarrot (70000) 2 000€ Découvrir
Renault Captur Bioéthanol
Renault Captur Bioéthanol Toulon (83000) 10 990€ Découvrir
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan Bordeaux (33000) 4 500€ Découvrir
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Gramin fenix 8 47mm
Gramin fenix 8 47mm Brest (29200) 650€ Découvrir
Faïence 20 x 20 INSISE
Faïence 20 x 20 INSISE Lyon (69001) 15€ Découvrir
Carrelage imitation travertin
Carrelage imitation travertin Lyon (69001) 15€ Découvrir
Robinet neuf pour radiateur en fonte
Robinet neuf pour radiateur en fonte Quimper (29000) 130€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Grève du 18 septembre. "Il y a une crise démocratique" : plus de 800 manifestants dans les rues d'Alençon
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple